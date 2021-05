Dopo la chiusura imposta dalla pandemia, dal 6 maggio riaprono al pubblico l'area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano e la Necropoli di Porto a Isola Sacra.

Gli orari di riapertura

L'area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano riapre al pubblico con il seguente orario:

1a e 3a settimana del mese: giovedì, sabato e domenica, ore 9.30-18.00

2a e 4a (e 5a) settimana del mese: giovedì e venerdì, ore 9.30-18.00

Per i giorni di sabato e domenica è richiesta la prenotazione, da effettuare via email entro il giorno precedente a quello richiesto, all'indirizzo pa-oant.portus@beniculturali.it

La Necropoli di Isola Sacra riapre al pubblico con il seguente orario:

1a e 3a settimana del mese giovedì, ore 10.00-16.00

2a e 4a settimana del mese giovedì e venerdì ore 10.00-16.00

Non è prevista la prenotazione e non si possono accogliere richieste di visite per gruppi al di fuori dell'orario e dei giorni indicati.

Tutte le informazioni utili per la visita sono disponibili sul sito web del Parco: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/info/fiumicino-l-area-archeologica-di-portus-e-la-necropoli-di-isola-sacra-riaprono-al-pubblico/

Visita Ostia antica in sicurezza

Dal 27 aprile l'Area archeologica di Ostia antica è aperta al pubblico dal martedì al venerdì e su prenotazione nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi.

L'orario di apertura segue i normali orari consultabili alla pagina Orari e tariffe. Il biglietto di ingresso può essere acquistato in biglietteria dal martedì al venerdì. Il biglietto può essere acquistato anche online con pagamento anticipato. Tutte le informazioni sono consultabili alla pagina Orari e tariffe.

La prenotazione dei biglietti di ingresso per i giorni di sabato, domenica e festivi è obbligatoria e deve essere effettuata online entro le ore 24 del giorno precedente a quello della visita.

Prezzo del biglietto, riduzioni e gratuità sono rimasti invariati: potete consultarle alla pagina Orari e tariffe. Tutte le informazioni utili per visitare Ostia antica in sicurezza sono disponibili sul sito web del Parco: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/visita-ostia-antica-in-sicurezza/