Festa del Cinema di Roma: Johnny Depp arriva sul red carpet (in ritardo)

Johnny Depp arriva in ritardo al red carpet della Festa del Cinema di Roma. Il motivo? Bloccato dai fan davanti l’albergo presso cui alloggia insieme al suo staff. L’attore hollywoodiano all’Auditorium Parco della Musica – location della kermesse cinematografica – non si è sottratto all’abbraccio, seppur a distanza, di suoi ammiratori. Prima di posare per fotografi e giornalisti si è intrattenuto a salutare i bambini presenti all’ingresso.

La star di Hollywood è arrivata al festival con abbigliamento casual: cappello nero, giubbotto in pelle beige, immancabile bandana e occhiali scuri. L’attore, che presta la voce al personaggio di Johnny Puff nel film per bambini 'Puffins' presentato ad Alice nella Città, al suo arrivo ha ha dato la mano a tutti e ha salutato con il pugno e il 'cinque' un bimbo piccolissimo, che a sorpresa conosceva perfettamente il saluto.

L'attore è a Roma – per la sola giornata di domenica - per presentare 'Puffins', la web-serie animata che lo vede in veste di doppiatore. Durante la permanenza al Festival, Depp ripercorrerà la sua carriera attraverso i personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell'immaginario di diverse generazioni, rendendolo uno degli attori più amati di sempre da 'Edward mani di forbice' a 'La fabbrica di cioccolato', passando per la serie cinematografica 'I Pirati dei Caraibi' e ancora 'Alice in Wonderland', 'Alice attraverso lo specchio' e 'Neverland - Un sogno per la vita'.