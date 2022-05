Jason Momoa turista al Colosseo, è in città per le riprese di Fast and Furious 

Una pausa dalle riprese trascorsa tra l’arena e i sotterranei del Colosseo. È Jason Momoa il turista d’eccezione che lunedì ha visitato l’anfiteatro romano nel cuore della città sotto lo sguardo incantato di avventori e lavoratori, con guardie del corpo e staff al seguito. Nonostante gli occhiali scuri però la sua presenza non è passata inosservata e pur entrando da accessi di servizio è stato notato da altri turisti.

L’attore e modello statunitense è arrivato nella capitale nei giorni scorsi perché tra i protagonisti di ‘Fast&Furious 10’. Già domenica, il 42enne americano ha girato alcune scene del film nella centralissima via dei Coronari, in sella ad una moto con canotta nera, pantaloni in pelle e capelli al vento. Prima di lui a Roma è arrivato invece Vin Diesel, protagonista della pellicola cinematografica attualmente in lavorazione.

A fare da sfondo al film della saga sui motori sono i luoghi simbolo del centro città. E così, la maestosa via dei Fori imperiali, il lungotevere Aventino e piazza Campitelli oltre che il teatro Marcello (per citarne alcuni) sono diventate location perfette per uno dei film più attesi del momento. Blindatissimi i set cinematografici, infatti, per consentire le riprese sono state chiuse alcune strade e in altre il traffico è stato deviato. La produzione – nei prossimi giorni – si sposterà, invece, ai castelli romani. Nelle giornate del 16 e 17 maggio, infatti, la troupe sarà tra le vie di Genzano.