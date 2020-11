“Io cittadino - La parola ai bambini sui loro diritti": Sovrintendenza Capitolina dedica tre giorni all'infanzia

Favole lette in contesti archeologici, giochi e quiz interattivi: da domani a domenica (20-22 novembre) la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dedica una serie di attività on line ai bambini e ragazzi.

L’iniziativa, sviluppata all’interno di Romarama, è “IO CITTADINO. La parola ai bambini sui loro diritti”, il consueto appuntamento in vista della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di domani 20 novembre. Anche se i musei sono chiusi continuano infatti le attività in remoto, offrendo numerose proposte per bambini grandi e piccoli che potranno dire la loro anche on line!

IO CITTADINO è l’occasione per focalizzare i principali diritti dei bambini di tutto il mondo: un momento di gioco e svago in un contesto di apprendimento condiviso.

Interagendo on line e visitando le pagine facebook della Sovrintendenza e dei musei (https://www.facebook.com/MuseiInComuneRoma), nel weekend sarà possibile seguire varie iniziative, ognuna delle quali è stata concepita per conoscere i diritti dell’infanzia e scoprire il patrimonio capitolino in modo interattivo. Sarà possibile ascoltare favole lette in contesti archeologici, partecipare in diretta ad un gioco dell’oca sulle orme dei garibaldini, guardare un video curato dal Museo del Pleistocene e cimentarsi in quiz e giochi per divertirsi con… il Codice napoleonico!

Il programma

20 – 21- 22 Novembre - Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina - ore 17.00

gioco dell’oca sulle orme dei Garibaldini

Un vero e proprio gioco dell’oca a tema garibaldino e risorgimentale, nel quale le tappe sono i luoghi del Gianicolo, per aiutare i ragazzi a sviluppare la consapevolezza dei propri diritti, a partire da vicende e personaggi della Repubblica Romana. Il diritto al gioco attraverso un viaggio divertente ed istruttivo nella nostra storia e nella nostra memoria. A cura del Servizio Civile Universale; Turni di 4 partecipanti, per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Prenotazione obbligatoria.

21 - 22 Novembre - Villa di Massenzio

ALICE CASCHERINA ESPLORA LA VILLA DI MASSENZIO

A partire da sabato 21 novembre sulla pagina facebook del Museo della Villa di Massenzio sarà possibile esplorare a distanza la Villa di Massenzio attraverso una breve narrazione di testo e immagini e ascoltare uno dei racconti di Alice Cascherina di Gianni Rodari, tratto dalla raccolta Favole al telefono, dalla voce di Michela Cesaretti. Da casa i bambini, stimolati dalle narrazioni, potranno diventare gli autori raccontando e/o rappresentando il proprio sistema di valori, attraverso la produzione di disegni e la creazione di nuove storie che saranno pubblicate sulla pagina facebook del Museo della Villa di Massenzio. Letture a cura di Michela Cesaretti

20 - 21- 22 Novembre - Museo di Casal de’ Pazzi

ESSERE BAMBINI NEL PLESITOCENE

La Carta ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza stabilisce una serie di diritti dei bambini, tra questi: il diritto alla vita, alla salute, all’ istruzione e al gioco, così come il diritto alla famiglia, alla protezione dalla violenza, alla non discriminazione e all’ascolto della loro opinione; soprattutto al cibo, che anche per i bambini neandertaliani era di primaria importanza. Soddisfacevano tale diritto ricercando il cibo in natura. I bambini potranno apprendere cosa significa raccogliere per fare la "spesa" attraverso il video di una attività ludica di raccolta dei frutti del giardino Pleistocenico del Museo: olive, nocciole e corbezzoli.

A cura dello Staff del Museo di Casal de’ Pazzi

20- 21- 22 Novembre

Museo Napoleonico

Una proposta ludico-educativa on-line per bambini/ragazzi tra gli 8 ed i 13 anni per approfondire la figura di Napoleone, il suo ruolo di legislatore e promotore del diritto civile, dell’istruzione e dell’educazione pubblica, il suo famoso “Codice Napoleone”. Tutto questo, nel modo migliore di sempre: giocando.

A cura di Laura Panarese

20 – 21- 22 Novembre

Gioca e scopri: i diritti dell’infanzia nei nostri musei

Intraprendi un viaggio nella storia e nell'arte alla scoperta dei tuoi diritti sull'istruzione e l'educazione! Esplorerai alcune opere e cliccando sulle bolle colorate troverai fatti storici e curiosità. Sei pronto a partire?