Sulle tracce di Invader: a Monti il "mosaico pixel" del celebre street artist

Roma è un museo a cielo aperto, non solo per i suoi imponenti monumenti, ma anche per la sua street art. Oltre a diversi quartieri, divenuti ormai simbolo dell'arte urbana nella Capitale, da Ostiense a Tor Marancia, anche nel cuore della Città Eterna si possono scovare interessanti opere di famosi street artist. Uno di questi è Invader.

L'opera di Invader a Monti

L'artista parigino ha iniziato a invadere Roma nel 2010 a Monti, Trastevere, in tutto il centro fino a Garbatella, Stazione Termini, Coppedè, realizzando ben 75 inveder diversi. Lo street artist, la cui identità è ignota per suo volere, infatti, si contraddistingue per i suoi mosaici fatti di pixel di piastrelle, raffiguranti gli "Invaders" del celebre videogioco giapponese "Space Invaders" del 1978 (uno dei suoi preferiti). Alcune delle sue opere, negli anni, sono state coperte e rimosse, ma una è ancora visibile nel cuore di Monte, a due passi dal Colosseo e dall'area archeologica del Palatino.

Per ammirare l'arte in pixel di Inveder bisogna raggiungere il Grand Hotel Palatino, proprio di fronte all'hotel romano, in via Cavour, si trova un superstite. Si tratta di un pezzo unico, signed, di dimensione 70x50 cm circa. Il suo valore si aggira intorno ai 100mila euro.

Quando inizia a lavorare in una città, Invader è solito produrre delle mappe in cui riporta le indicazioni per poter vedere le sue opere, includendo il percorso da lui effettuato e indicando un punteggio per ogni mosaico applicato. Queste mappe diventano oggetti cult, da collezionare. La mappa di Roma si chiama "InvadeRoma", la prima stampa risale ad ottobre 2010 in edizione limitata di sole 1000 copie e presenta anche stampati gli appunti a penna dell’artista.

Invader collabora da sempre con i maggiori artisti mondiali tra cui Bansky, Mr Brainwash, Zevs e Shepard Fairey-Obey. Con loro, nel 2010, è stato attore in "Exit from the Gift Shop", Film Cult dell'Arte Contemporanea, vincitore di numerosi premi della critica e Diretto dallo stesso Bansky. Invader ha tenuto mostre personali in gallerie d'arte a Parigi, Osaka, Melbourne, Los Angeles, New York, Londra e Roma ed ha esposto in importanti musei, centri culturali e festival culturali di tutto il mondo.