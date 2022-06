@Piuttosto_che, parte da Roma il suo tour di letture non convenzionali: "Leggo l'attualità attraverso testi classici"

Classe 1989. Diplomato classico e giurista pentito. Vissuto a Roma, tra Tuscolano e Pigneto, ora trasferitosi a Milano, città che lo ha reso un artista. Ma è la Capitale che lo ha reso adulto ed è qui che è rimasto un pezzo del suo cuore.

Pierluca Mariti (@piuttosto_che per i suoi 180 mila followers) è pronto a presentare il suo spettacolo "Ho fatto il Classico" all'Eur Social Park, il 1 giugno, per poi proseguire con tappe in tutta Italia.

Un fenomeno social, "figlio della pandemia", perché proprio durante il Covid ha riscoperto la sua passione per l'intrattenimento arrivando alla decisione di lasciare il lavoro come manager in un'azienda per cavalcare un sogno. Un ragazzo fortunato? O un talento che i social hanno messo in luce e che, come molti dicono, è un astro nascente della comicità italiana? RomaToday ne ha parlato con il diretto interessato a poche ore dal suo debutto a Roma.

"Funziono molto sotto pressione - ci racconta Pierluca Mariti - quindi ho procrastinato il ripasso dello spettacolo agli ultimi tre giorni. Sono in un momento di estasi mistica, non so come arriverò allo spettacolo, ma funzionerà" (ride, ndr).

All'anagrafe sei Pierluca Mariti, ma tutti ti conoscono come "@Piuttosto_che". Perché questo nome?

Non era previsto che diventasse il mio nome d'arte. Mi sono iscritto tardi su Instagram rispetto ai miei coetanei e cercavo un nickname che non fosse riconducibile alla mia persona, ma erano tutti già presi. Allora mi è venuto in mente questo "piuttosto che", un'espressione abusata a Milano dove mi ero trasferito da poco. Casualmente l'ho scelto ed è diventato quello che è diventato. Non c'è un pensiero dietro, come la maggior parte delle cose nella mia vita.

Che genere di spettacolo è "Ho fatto il classico", cosa deve attendersi lo spettatore?

E' una miscela di diverse formule di performance. C'è una parte di stand up comedy, dunque un microfono e un racconto di me stesso in chiave comica. Poi c'è una parte di letture, perché lo spettacolo nasce come un semplice reading, con "We reading", appunto, che organizza delle letture molto essenziali. Ma, attorno a queste letture, ho costruito un monologo. Le letture che recito sono quasi tutte prese dalla letteratura classica che si studia al liceo, parlo di Ariosto, dell'Orlando Furioso per citarne uno. Io riprendo queste letture e le rileggo in chiave comica, in un percorso che ha l'ambizione di leggere l'attualità attraverso la lettura dei testi classici.

Questo non è sempre stato il tuo mestiere. Si può dire che la pandemia sia stata la tua fortuna?

Sì, si può dire. Mi definisco un "figlio della peste", un sottoprodotto della pandemia. Credo che un po' a tutti, il Covid abbia scosso le regole e il modo di vedere la propria vita, quasi tutti possiamo dirci fortunati, perché ne stiamo uscendo, magari avendo appreso qualcosa. E io ho capito che questo bisogno di esprimermi, di intrattenere le persone, lo avevo solo accantonato ma era il mio sogno da sempre.

E la laurea in Giurisprudenza?

Per un periodo ho intrapreso la carriera da giurista, poi ho optato per una carriera manageriale che ho portato avanti fino ad adesso. E' solo da qualche settimana che ho lasciato il mio lavoro, che mi piaceva, ma che ormai era incompatibile in termini di energie e tempo. E quindi mi sono buttato in questa nuova vita, prima online e ora uscendo dal telefono.

"Astro nascente della comicità italiana", "Influencer", sono alcune delle definizioni che ti attribuiscono. Ti piacciono?

Beh, "astro nascente della comicità italiana" lo trovo un'espressione bella ma esagerata. Non credo di essere un astro nascente, sicuramente mi piace che mi inizino a considerare come una voce nel panorama delle voci comiche italiane, ma emergente, ci sto lavorando. Mi onora ma resto basso. Per quanto riguarda "influencer" lo trovo un discorso molto interessante. Influencer è un ruolo che si ha esclusivamente su Instagram, ma in realtà l'influencer fa un miliardo di cose e io voglio fare questo miliardo di cose.

Qual è la comicità che funziona oggi secondo te?

Posso dire, per la mia esperienza personale, che la comicità che funziona sicuramente è quella che si prende in giro. Il mio motto è "ride bene chi ride di sè", ironizzo su me stesso e di conseguenza sulla realtà che vivo. La mia è una comicità che destruttura alcune nevrosi quotidiane.

Il tuo tour "Ho fatto il classico" parte proprio dalla Capitale. Qual è il tuo rapporto con Roma?

Mi manca tantissimo. Anche a Milano sto costruendo la mia vita e ci sono cose in una città che non trovo nell'altra. Roma mi ha fatto diventare un adulto, Milano mi ha accolto e mi ha fatto diventare un artista. Sono due anime che porto avanti insieme. Per me Roma resta fonte di ispirazione, perché lo spirito comico, ironico romano è quello in cui mi identifico di più. Per me Roma è passeggiare per strada, entrare in un negozio, salire sull'autobus, sentire quello che dicono le persone e prendere spunto.

Ci sono quartieri di Roma a cui sei particolarmente affezionato? Dei luoghi del cuore dove torni sempre volentieri?

Quando torno da Milano sto al Pigneto dove ho casa e dove ho vissuto nell'ultimo periodo, prima di trasferirmi. Per diversi anni ho vissuto anche a Cinecittà, con lo spirito della Palmiro Togliatti, Subaugusta, Giulio Agricola, un grande amore mai sopito. Sono molto affezionato anche al quartiere Sallustiano dove vive mia zia e al quartiere di Roma Tre che è stata la mia università, dunque Garbatella, San Paolo.

Il tuo tour, lasciata la Capitale, ti porterà in tutta Italia fino alla fine di luglio. Stai programmando anche altre date per chi non riuscirà a seguirti?

Sto provando ad ampliare la lista delle date. Per ora ne sono uscite 10, vorrei pensarne anche altre al chiuso in autunno. Vorrei arrivare veramente ovunque.

Dove ti vedi nel futuro?

Non mi piace molto pianificare, ma vorrei continuare a seguire la mia passione che è l'intrattenimento, poi dove mi porterà non lo so. Televisione, cinema, per strada con la giocoleria? Va benissimo, purché mi senta bene.