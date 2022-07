Natalie Portman a RomaToday: "A Roma Thor e la sua compagna vivrebbero una grande avventura"

Bella proprio come una Dea, viso pulito, poco trucco, sorriso largo e capelli raccolti, con un vestito dal motivo ondulato sullo scollo, Natalie Portman ha presentato a Roma il suo nuovo film: Thor:Love and Thunder.

Nella pellicola del Marvel Cinematic Universe, al cinema dal 6 luglio, l’attrice torna a vestire i panni della Dottoressa Jane Foster, l’amore della vita di Thor che in questo capitolo subisce una vera e propria trasformazione diventando anch’essa La Potente Thor. I due insieme affronteranno un nuovo nemico che vuole uccidere tutti gli dei interpretato da un irriconoscibile Christian Bale, viaggiando attraverso l’universo, in una irresistibile avventura. Il film è firmato da Taika Waikiki, già regista del precedente Thor : Ragnarock che ricevette non poche critiche a causa dei suoi toni troppo comici, in questa storia invece, si alternano con grande equilibrio risate e lacrime, momenti di tensione a quelli di riflessione, con un cast che comprende ben tre premi Oscar: Natalie Portman, Christian Bale e Russell Crowe, nei panni di un'irresistibile Zeus.

La Portman è famosa per non essere un’attrice che nelle interviste solitamente si lascia molto andare, nella tappa romana del tour di presentazione del film però si è presentata sorridente, piena di charme e vogliosa di raccontare le cose belle di questa esperienza. Innamorata di Roma e dell’Italia da sempre, l’attrice ha scherzato ipotizzando una possibile avventura romana per i protagonisti del film, per poi raccontare che tipo di set ha vissuto con Taika Waikiki. Lei, abituata ad essere una prima della classe, studiosa e meticolosa, si è dovuta abbandonare al dono dell’improvvisazione, lasciarsi andare al mood del set, professionale ma molto rilassato, con la crew che nel bel mezzo della giornata faceva allenamento o con il regista che cantava e scherzava in filo diffusione. Di sicuro l’esperienza le ha fatto bene, come dichiarato da lei stessa, non è paragonabile a nulla che abbia mai fatto prima d’ora. Il film ci lascia con un finale aperto, il destino di Jane Foster quindi rimane un mistero tutto da scoprire.