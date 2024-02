La decisione di partecipare a Sanremo è arrivata insieme al brano "Tutto qui", con cui è in gara per la prima volta al Festival. "Ho detto al mio manager che ci volevo provare perché avevo una canzone in cui credevo" spiega a Today. Una canzone che parla d'amore, ma sempre con quel velo di malinconia che caratterizza quasi tutti i testi del cantautore romano: "Fondamentalmente sono una persona romantica, nostalgica e malinconica - continua - Le canzoni mi escono così perché sono così, è la mia cifra. Quando scrivo è perché ho bisogno di esternare proprio queste sensazioni, ho bisogno di buttarle fuori da me e farle diventare delle canzoni. Spesso escono malinconiche, in effetti".

L'amore lo ha scritto e cantato da ogni angolazione: "Cosa ho capito? Poco. Ma ho capito che bisogna ascoltare se stessi. Spesso confondiamo l'amore con il bisogno di essere amati, ma sono due cose diverse. L'amore per me è quando non hai più quella necessità di sentirti per forza amato, ma piuttosto sei tu che hai bisogno di amare qualcuno".

Il legame con Roma

Anche in questa canzone c'è un riferimento a Roma, elemento imprescindibile per Gazzelle: "Roma oltre a essere casa mia, il posto dove sono nato, cresciuto e da dove non sono mai andato via, è anche lo sfondo delle mie canzoni, di quello che vedo, delle persone che incontro. Se fosse un film la mia musica sarebbe ambientata a Roma, per forza di cose, perché scrivo in una maniera molto vera. Roma è entrata nei miei testi perché è casa mia".

La serata cover con Fulminacci

Per la serata delle cover ha scelto "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti, che canterà insieme a Fulminacci: "Ho scelto questa canzone per l'eternità che si porta dietro. È un inno che parla a tutti, che tutti hanno cantato nella loro vita, dall'anziano al ragazzino che oggi ha 18 anni. Questa cosa mi affascinava del pezzo, la sua trasversalità, e poi è un omaggio ad Antonello Venditti, che ha influenzato sia me che Fulminacci". Infine la verità su quando è sul palco: "Non penso a niente".