Innamorati del teatro, il flashmob per non dimenticare la forza dello spettacolo dal vivo

Sono tanti gli Innamorati del teatro che stanno aderendo in Italia e nel mondo al flashmob dal vivo in programma il 14 febbraio, in occasione di San Valentino.

Possono aderire compagnie teatrali, artisti/e, associazioni di tutta Italia, che credono sia arrivato il momento di unirsi e portare bellezza, poesia, gioia, vita alla cittadinanza, per non dimenticare la forza dello spettacolo dal vivo, dello scambio dal vivo.

“In questi mesi - dicono gli Innamorati del Teatro - siamo diventati frammenti isolati, superstiti dietro un sipario sigillato. Questi frammenti scalciano, vogliono uscire, rimettere insieme i pezzi e bussare alle porte delle persone che abitano la città. Non vogliamo carita?, non vogliamo mance da asporto, vogliamo dignita?, vogliamo cantarvi storie e tracciarne insieme delle altre. Vogliamo un nuovo teatro, che possa avvicinarsi alle persone e reinventarsi in questo nuovo mondo pandemico. Chiediamo dignita?, diritti, nuove regole. Siamo innamorati del teatro, e come tali torneremo a cantare il nostro amore il 14 febbraio, con un flashmob dal vivo a Roma, che partirà? da un cortile privato in zona Piazza Vittorio, ma che vuole allargarsi, espandersi e rimettere insieme tutti quei frammenti sparsi in questa Italia divisa dai colori”.

Una giornata, quella del 14 febbraio, che vuole diventare simbolo dell’inizio della ripresa. Per ricordare a tutti/e cosa stiamo perdendo in questi mesi di chiusure, perché? la cultura e? un bene primario, e? cibo per l’anima, la testa, il cuore, e non può? essere messa all’angolo. La cultura e? azione sociale, favorisce la coesione sociale.

“Vogliamo nuove regole per il pubblico spettacolo, per poter portare ovunque questo patrimonio immateriale, pur rispettando le regole del distanziamento”.

Una giornata di artiste e artisti, cittadine e cittadini, persone che credono nel teatro e nello spettacolo dal vivo come bene comune da tutelare. Innamorati del teatro e? una giornata promossa da Fuori Contesto, il NaufragarMe?Dolce e Ygramul, che aspetta a braccia aperte quanti vorranno unirsi a questa idea, a questa rete.

L'appello degli Innamorati del teatro

Di seguito l'appello lanciato dagli Innamorati del teatro per il giorno di San Valentino:

"Lavoratore/lavoratrice dello spettacolo innamora?ti del teatro: il 14 febbraio scendi in cortile, bussa alle porte, guarda negli occhi qualcuno e metti in scena l’amore per il teatro con un frammento di qualche minuto, come ci piace, facciamoci sentire!. Cittadino/cittadina, innamo?rati del teatro! Apri la porta, affacciati alla finestra, guarda negli occhi chi hai di fronte e fatti trasportare dal frammento di teatro che ti verra? regalato. E tutte/i facciamoci una foto, un video, o lasciamo anche solo un pensiero sulle pagine social di INNAMORATI DEL TEATRO con l’hashtag #InnamoratiDelTeatro2021".