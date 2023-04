Ingressi gratuiti nelle aree archeologiche di Roma il 25 aprile e il primo maggio

Feste da trascorre dei siti della Soprintendenza speciale di Roma, diretta da Daniela Porro. In occasione della Festa della Liberazione (25 aprile) e per quella dei Lavoratori (1 maggio), è previsto l’ingresso gratuito le Terme di Caracalla consentiranno l’ingresso gratuito, così come i due siti archeologici della via Flaminia (l’Arco di Malborghetto e Villa di Livia) e il Drugstore Museum.

Situato su via Portuense, il Drugstore è un museo di prossimità e luogo di sperimentazione e innovazione diretto da Alessio De Cristofaro, che terrà aperte le sue porte per visitare la mostra archeologica appena inaugurata “Tre Storie dalla via Campana”. Alle Terme di Caracalla, dirette da Mirella Serlorenzi, dopo il successo della mostra “Lessico Animale. Mysterion di Yuval Avital”, è il momento di riscoprire il percorso tra i maestosi impianti termali, delle vestigia della Domus di Vigna Guidi e, al contempo, godere della bellezza del parco in primavera.

I due siti archeologici lungo la via Flaminia, sotto la direzione di Angelina De Laurenzi, sono invece luoghi che raccontano episodi della vita di grandi personaggi, tra storia e leggenda. Come quella di Costantino, che proprio nei pressi di Malborghetto ebbe in sogno la visione di una croce di luce con la scritta in hoc signo vinces (con questo segno vincerai) e il giorno successivo sbaragliò le truppe di Massenzio nella grande battaglia di Ponte Milvio nel 312 dopo Cristo. E la storia di Livia Drusilla, moglie di Augusto, evocata dalle strutture antiche ancora visibili della sua villa, come le camere da letto, l’atrio, la zona di rappresentanza, oltre ad alcuni affreschi e mosaici che rivestivano pareti e pavimenti.

Anche per la prima domenica del mese di maggio, il 7, si manterrà l’ingresso gratuito alle Terme di Caracalla e resteranno aperti gratuitamente anche Arco di Malborghetto, Villa di Livia e Drugstore Museum per la #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Le Terme di Caracalla rispettano il consueto orario di apertura dalle 9 alle 19:15 (ultimo ingresso alle 18.15), il Drugstore Museum è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre l’Arco di Malborghetto e la Villa di Livia seguono i seguenti orari: 25 aprile e 1 maggio dalle 9:30 alla 13:30 (con ultimo ingresso alle 12:30), domenica 7 maggi dalle 9:30 alle 18:30 (con ultimo ingresso alle 17.30).