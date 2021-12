Inaugurato a Cinecittà World il presepe del cinema e della televisione

Un presepe mai visto prima, con dinosauri e robot al posto dei pastori e delle pecore. A inaugurarlo, presso il parco di Cinecittà World, è stato S.E. Mons. Dario Gervasi, Vescovo Ausiliare per il Settore Sud della Diocesi di Roma.

“Era da tempo che volevamo realizzare un presepe del cinema e della televisione, con i personaggi e supereroi più cari all’immaginario, da Spiderman a Terminator a ET”, spiega Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World. “Insieme al paesaggio suggestivo però intendevamo offrire anche un messaggio incisivo”. È nata così l’idea di un presepe dove al posto delle pecore figurano i dinosauri e in luogo dei pastori i robot. Accompagnati dalla scritta: “Cristo, alfa e omega dell’Universo, c’era prima dei dinosauri e ci sarà dopo i robot”. Un’opera ideata con audace originalità dal vaticanista Piero Schiavazzi e confezionata con raffinata sapienza stilistica e straordinario effetto visivo dagli scenografi Francesco e Gaetano Paolocci.

"Il presepe è un annuncio di qualcosa che rimane sempre, ed è l'amore di Dio verso l'uomo. Il presepe parla di pace e perdono, ed è un invito a guardare agli altri con amore", ha dichiarato mons. Dario Gervasi. Dopo la benedizione del presepe, il Vescovo ha dato appuntamento il giorno di Natale, alle 11, quando la Messa di Natale per la prima volta al mondo verrà celebrata in un parco divertimenti.

Per l’occasione, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla Messa, l’ingresso sarà gratuito per tutti coloro che entreranno entro le 10,30, iscrivendosi sul sito www.cinecittaworld.it .

“È il regalo di Natale che Cinecittà World offre a chiunque voglia trascorrere un Natale di gioia e serenità”, afferma Stefano Cigarini, “con un pensiero speciale alle famiglie con bambini che per vari motivi non possono permettersi una giornata al parco”.

La Messa al Parco

La Messa sarà celebrata da Don Fidel Medina Salinas, Parroco della locale parrocchia dei SS. Maria Assunta e Michele Arcangelo, a significare e l’impegno e l’integrazione del parco nella vita e nelle attività della Diocesi del Papa.

La liturgia si svolgerà nell’ambientazione d’autore della Cinecittà Street, set cinematografico principale del parco, che raffigura una New York di inizio ‘900, disegnata dal 3 volte premio Oscar Dante Ferretti, per il film di Martin Scorsese Gangs of New York, addobbata a festa e illuminata per la stagione natalizia.

La Messa sarà animata dalla corale della Parrocchia e dal cast artistico di Cinecittà World.

Cinecittà World è aperto per tutta la stagione con 8 attrazioni tema, tra cui il suggestivo Mercatino di Natale, Polvere di Stelle – il villaggio delle luminarie d’autore, la casa di Babbo Natale, Il Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia, oltre alle 40 attrazioni del Parco.

Il 25 sarà possibile tener fede alla tradizione con il pranzo di Natale prenotabile nei ristoranti del parco, il 31 Dicembre, infine, apertura speciale per la festa di Capodanno con 8 cenoni a tema, spettacoli dal vivo, giochi per i bambini e la mezzanotte tradizionale con i fuochi d’artificio.