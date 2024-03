INTERVISTA | Vittorio Sgarbi racconta la mostra Impressionisti - L'alba della modernità: "Portiamo l'Impressionismo in uno spazio nuovo"

Con oltre 160 opere di 66 artisti, la mostra "Impressionisti – L’alba della modernità" arriva a Roma, dal 30 marzo al 28 luglio, al Museo Storico della Fanteria, in piazza Santa Croce in Gerusalemme.

Un'esposizione che porterà i visitatori alla scoperta di collezioni private italiane e francesi, con opere dei grandi maestri dei primi artisti impressionisti, come Jacques-Louis David, Théodore Géricault e Gustave Courbet e quelli alla Ecole de Barbizon, sino ad arrivare al post-Impressionismo, con opere di Toulouse Lautrec, Permeke, Derain, Dufy e Vlaminck. Protagonisti indiscussi del percorso saranno, ovviamente, grandi maestri come Monet, Degas, Manet, Renoir, Cézanne, Gauguin, Pissarro e altri, ma anche grandi comprimari che condivisero il nuovo modo di fare arte. Tra loro: Bracquemond, Guillaumin, Forain, Desboutin, Lepic.

La mostra, prodotta da Navigare srl è stata organizzata con il supporto del comitato scientifico composto da Gilles Chazal (ex Direttore Musée du Petit Palais, Membre école du Louvre), Vincenzo Sanfo (Curatore mostre internazionali, esperto di Impressionismo) e Maithé Vallès-Bled (ex Direttrice Musée de Chartres e Musee Paul Valéry), e diretto da Vittorio Sgarbi. Proprio il critico d’arte ha raccontato in anteprima a Roma Today, "Impressionisti - L'alba della modernità".

Impressionisti – L’alba della modernità sarà tra le mostre protagoniste della primavera e dell’estate romana. Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo percorso espositivo?

Avremo in mostra tutti gli Impressionisti e anche una parte interessante di loro testimonianze, di incisioni e litografie. Vedrete una quantità piuttosto estesa di opere.

La mostra racconterà l'Impressionismo con i suoi grandi protagonisti, ma anche attraverso artisti meno noti al pubblico...

Esatto. Ci sono opere di Monet, di Degas, di Renoir ma anche di Caillebotte e di altri pittori meno visti in Italia.

Qual è l’arco temporale che questa mostra racconta dell’Impressionismo e cosa, in particolare, punta ad evidenziare?

Il percorso inizia dagli anni '30 dell'800 con Corot e arriva fino agli anni '20 del '900. Nel 1926 morì Monet, quindi è più o meno questo è l'arco temporale raccontato dalla mostra.

Cosa distinguerà questa mostra sull'Impressionismo dalle altre su questa corrente artistica, che già abbiamo visto in passato in Italia e nella Capitale stessa?

L'idea è quella di raccontare come l'Impressionismo non sia stato una stagione della pittura, ma una stagione dello spirito dell'uomo. L'uomo finisce il suo rapporto con la pittura sacra ed entra in un rapporto diretto con la natura. L'arte moderna nasce con gli Impressionisti, con una pittura che non ha valori simbolici ma solo impressioni, appunto. Tra le opere in mostra ci sono "Il ritratto" di Berthe Morisot e il "Bar aux Folies-Bergère" di Manet, "La loge" di Renoir e tutto questo con le anticipazioni dell'Impressionismo che troviamo nella scuola di Barbizon o nella scuola di Fontainebleau, i primi soggetti di paesaggio quando non c'era ancora la fotografia, ma il paesaggio era uno stato d'animo.

Questa mostra arriva a Roma in occasione di un anniversario importante, i 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo. Come li celebrerà?

Essenzialmente con delle opere che raccontano la rivoluzione che è stato l'Impressionismo, la sua capacità di mettersi in un rapporto diretto, quasi sensoriale, con la realtà, non più in un rapporto concettuale o di pensiero.

"L'alba della modernità", come mai la scelta di questo titolo?

Il titolo è molto efficace perché parla di impressionisti senza indicare il nome di protagonisti come Renoir o Degas, ma racconta una tendenza spirituale ed emotiva. L'alba della modernità è la verità, ossia l'arte moderna non nasce nel '900 con i Futuristi, ma nasce con gli Impressionisti quando appunto si desacralizza il contenuto della pittura per farlo diventare un rapporto con la situazione che si vive sul piano della percezione sensoriale. Gli Impressionisti rappresentano ciò che si sente dentro, qualcosa che non è riproducibile con la fotografia. Sia nell'incisione, sia nella pittura, c'è la prima presa di posizione di un'esperienza creativa rispetto a quella riproduttiva della fotografia.

Per alcuni questa sarà l’ennesima mostra sull’Impressionismo, ma per altri potrebbe essere la prima. Cosa si augura che il visitatore possa percepire accedendo a questa mostra e a chi consiglia di andarla a vedere?

Consiglio questa mostra a tutti, esperti e non, perché permette di risalire alle origini della propria sensibilità. Chi vede una mostra sugli Impressionisti capisce che la pittura non è più qualcosa che scende dall'alto, ma è qualcosa dentro cui entriamo con un'esperienza fisica e sensoriale.

Perché proprio il Museo della Fanteria di Roma per presentare questa mostra?

Di per sè, proprio questa è una delle cose più significative della mostra. Volevamo uscire dagli spazi istituzionali, portare l'Impressionismo in un luogo nuovo.