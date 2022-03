Ilary Blasi parla per la prima volta delle voci sulla separazione: "E' stato schifoso"

"E' stato un accanimento mediatico, il nostro pensiero è andato ai nostri figli". Così Ilary Blasi ha esordito a Verissimo, intervistata dalla collega e amica Silvia Toffanin, parlando del matrimonio con Francesco Totti, per la prima volta dopo la tempesta.

Alla fine di febbraio, infatti, sui social e sui giornali è scoppiata la bomba e sembrava certa la notizia della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La fine di un amore durato 20 anni che aveva lasciato attoniti i fan della coppia. Un gossip durato due-tre giorni e poi messo a tacere da una smentita - per alcuni debole - dell'ex capitano giallorosso.

Ilary Blasi: "Siamo abituati a queste fake news"

A un mese dall'uscita della notizia e a poche ore dall'inizio della sua avventura come conduttrice dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha chiarito una volta per tutte quella situazione, con l'obiettivo di metterci una pietra sopra, ma consapevole che di bombe così ne scoppieranno altre in futuro.

"Da quando mi sono fidanzata con Totti, ogni tot di anni e sempre nella stessa modalità, sono uscite questo tipo di illazioni, più o meno pesanti, è sempre successo. Il gossip si fa più succoso, anche per convincere chi legge e chi vede, quando si accosta il fatto ad un nome, ad un volto, perché ovviamente sembra più veritiero", ha detto Ilary Blasi a Verissimo, facendo riferimento ai nomi di Luca Marinelli e di Noemi Bocchi associati a lei e il marito. "Io lui non lo conosco, Francesco ha incontrato Noemi forse ad un centro sportivo, le ha chiesto di fare una foto con il figlio, ma questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito", ha specificato Ilary.

"La cosa vergognosa è che i quotidiani nazionali di una certa credibilità abbiano dato la notizia come se fosse certa e hanno fatto una grande figura di m....", ha proseguito senza mezzi termini la showgirl.

Facendo un passo indietro, al gossip che scoppiò poco prima del matrimonio, quando Ilary era incinta di Cristian, la conduttrice ha sottolineato: "Succede sempre prima di un evento, prima del matrimonio, prima dell'Isola. Perché? Ce lo siamo chiesto. Ma se pensi che in quei giorni stava scoppiando la guerra e su tutti i giornali si parlava di Putin e poi della fine del matrimonio di Francesco Totti. Non so se in Italia altre coppie avrebbero avuto questa risonanza, come vedi Francesco Totti fa sempre un po' di scalpore. Il circo mediatico è sempre garantito", ha affermato Ilary Blasi a Silvia Toffanin.

"La smentita di mio marito debole? Deboli le loro illazioni".

Ilary Blasi ha dichiarato a Verissimo che è ormai abbastanza abituata a questo tipo di fake news e che in quella foto scattata allo stadio in cui Totti è seduto due file avanti alla "presunta amante", secondo la coppia c'è una certezza, quella che tutto sia stato studiato a tavolino: la foto scattata il 5 febbraio, la diffusione della notizia ben 15 giorni dopo e nessun altra prova del presunto tradimento. "Visto che dicevano che questa amante ci fosse da mesi, per darle un volto e un nome allo stadio, con tanto di mascherina, vuol dire che lo sapevano. E però non c'è niente....", prosegue Ilary. "Tra l'altro mio marito si porterebbe un'amante allo stadio, dove lavora, con a 20 metri mio figlio Cristian? E poi la smentita fatta da mio marito, anche scocciato perché non è la prima volta che succede, dicono che sia stata debole. A noi deboli sono sembrate le loro illazioni".

La questione "gestione del patrimonio"

Quando le tesi hanno iniziato ad indebolirsi, secondo quanto dichiarato da Ilary Blasi a Verissimo, è subentrato il problema del patrimonio di famiglia, gestito dalle sorelle di Ilary Blasi: "Le mie sorelle che sono ragazze semplici e fanno lavori normali gestirebbero il patrimonio di mio marito, quindi il problema è questo: non possiamo separarci per il patrimonio. Mi viene da ridere - ha proseguito la showgirl - si separano Trump e Bezos, a confronto parlamo de du spicci". Ilary Blasi ha espresso il suo dispiacere anche nei confronti dell'accanimento mediatico verso la sua famiglia d'origine. "E' stato schifoso".

Ai figli, ormai adolescenti, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno spiegato che qualcosa di simile era già accaduto quando erano piccoli. "Loro la risposta ce l'hanno, vivono in casa con noi, però forse erano un po' imbarazzati quando amici e persone hanno iniziato a chiedere", ha detto la Blasi. "Silvia sono 20 anni che sto con mio marito - ha concluso la showgirl romana - non ci sono cascata 20 anni fa, ci casco oggi a 40 anni con l'esperienza?".

Una crisi con Totti c'è stata

"L'unica crisi che ricordo - ha detto, infine, Ilary Blasi a Silvia Toffanin - è quando lui stava smettendo di giocare, era più una crisi sua che inevitabilmente si riversava sulla coppia, ma era normale, me l'aspettavo".

E quanso Silvia Toffanin ha chiesto a Ilary come uscissero con Totti da questa tempesta mediatica, lei senza pensarci un secondo ha risposto: "Pronti per la prossima. Ci sarà".