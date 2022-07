Ilary Blasi torna a Sabaudia (per la prima volta senza Totti)

Le foto in bikini, da sola in spiaggia, con la Maga Circe a fare da sfondo. L'aperitivo in quattro, il cappuccino in due. Ilary Blasi è tornata a Sabaudia, non ci sono dubbi. E la mancanza di Totti non sembra sentirla affatto.

Dopo il viaggio a Zanzibar con i figli, che la conduttrice di Mediaset ha vissuto subito dopo l'ufficializzazione della separazione dall'ex capitano giallorosso, Ilary è tornata in quella che per lei e Totti è sempre stata una seconda casa. La villa a Sabaudia.

Chi vive nella cittadina in provincia di Latina o chi la frequenta abitualmente in estate, è sempre stato abituato ad incontrare la famiglia Totti al completo in spiaggia, al ristorante, in giro per negozi. Ma questa è la prima estate in cui Ilary Blasi arriva nella località di mare non in compagnia del marito.

Ilary: senza Totti, ma non sola

Come mostrano le stories pubblicate dalla stessa Blasi su Instagram, la compagnia non manca a Ilary Blasi. Un vassoio con due cappuccini, un aperitivo in quattro. A Sabaudia, la showgirl è in compagnia di amiche, delle sorelle o di chi? I fan se lo chiedono.

Intanto, nella serata di domenica, Rai1 ha mandato in onda "Mi chiamo Francesco Totti", il film-documentario di Alex Infascelli, che ripercorre la storia del numero 10 della Roma, senza tralasciare la vita privata e l'amore con Ilary. Tanti i commenti nostalgici sui social, dei tifosi della Roma e non solo che si sono emozionati nel rivivere tutta la storia del loro idolo, dagli esordi all'addio alla Roma. C'è anche chi scrive: "Se la Rai non ha superato Francesco Totti e Ilary Blasi, trasmettendo domenica sera il film Mi chiamo Francesco Totti con la scena del '6 unica', perché dovrei farlo io?" e ancora: "Nel 2030 ci sarà Mi chiamo Francesco Totti 2 e parlerà del divorzio con Ilary e di come dopo un paio d'anni lontani hanno capito di non poter vivere separati...vero?".