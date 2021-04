Ilary Blasi compie 40 anni. Gli auguri di Totti: "La metà li abbiamo passati insieme"

Ilary Blasi spegne 40 candeline. Un traguardo importante per la showgirl attualmente alla conduzione dell'Isola dei Famosi. Ne è passato di tempo da quando si affacciava in tv come "letterina" del programma Passaparola. Ma quarant'anni, Ilary, non li dimostra affatto. Complice madre natura, aiutata da tanto fitness e da una buona alimentazione. Anche se Ilary si definisce una buona forchetta che non rinuncia a qualche sfizio.

Gli auguri di Francesco Totti

I primi auguri ad arrivare in questo giorno speciale sono quelli del marito Francesco Totti: "La metà degli anni li abbiamo passati insieme - scrive l'ex numero 10 della Roma - ora sei arrivata a 40 ... abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita....insieme!!!! Auguri amore mio".

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sposati da 2005, fidanzati da ancora prima. Il loro legame fortissimo - dal quale sono nati i tre figli Christian, Chanel e Isabel - è stato recentemente raccontato nella serie tv "Speravo de morì prima".

Ilary e Roma

Ad accomunare Ilary Blasi e Francesco Totti, fin da loro primo incontro, è stato sicuramente l'amore per Roma, non intesa come squadra calcistica in questo caso, ma come città. Anche Ilary - proprio come il marito - è romana doc. Nata e cresciuta in zona Portuense da una famiglia normalissima. Seconda di tra sorelle (Silvia e Melory) e figlia di Roberto e Daniela, originari di Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino.

Attualmente vive all'Eur, in una villa, con Totti e i loro bambini. Ogni estate, inoltre, Ilary Blasi si trasferisce con tutta la famiglia sul litorale laziale, precisamente a Sabaudia, dove la famiglia Totti ha casa. Può capitare, dunque, di incontrarla mentre fa jogging, va in bici, passeggia con i figli o va a fare la spesa.

Ilary Blasi la romanità l'ha sempre portata anche nella sua professione, nella conduzione dei suoi programmi, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi. Poco prima della partenza dell'edizione 2021 del reality ambientato alle Honduras, facendo riferimento alle due squadre di naufraghi, i Burinos e i Rafinados, ha detto con estrema naturalezza di sentirsi più dalla parte dei Burinos, quelli "de core e de panza" come lei.