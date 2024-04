Il Santone torna a Centocelle ed è donna. La seconda stagione su Raiplay

Un nuovo "Santone" arriva a Centocelle, ma questa volta è donna. Dopo la prima stagione de Il Santone - #lepiùbellefrasidioscio con Neri Marcorè, la serie comedy diretta da Laura Muscardin e ispirata a Osho, personaggio inventato da Federico Palmaroli, torna in tv: la protagonista, questa volta, sarà Carlotta Natoli.

Nei panni di Teresa Baroni, sarà lei "La Santona"; con lei ci saranno Francesco Paolantoni e Rossella Brescia che fanno il loro ingresso nel cast de Il Santone 2.

Il Santone, la seconda stagione

La seconda stagione della serie tv riparte un anno dopo la scomparsa del Santone. Enzo Baroni è scomparso di nuovo, questa volta per sempre. A commemorarne le gesta spirituali rimane solo un altarino dimenticato in mezzo a un piazzale di Centocelle. Sua moglie Teresa, rimasta sola, si fa in quattro per portare i soldi a casa e assecondare la figlia Novella, che vuole lasciare il quartiere. Ma quando il sogno è a un passo dal diventare realtà, una figura misteriosa fa il suo ingresso nel quartiere.

The Only Oscio non è uno qualunque: con tanto di mundu e barba, è una copia di Enzo, anche se rumorosa e dall’accento napoletano. Con il suo estro partenopeo vuole prendersi il ruolo di Santone di Centocelle. Solo che i suoi obiettivi sono tutt’altro che nobili. In poco tempo, infatti, irretisce gli abitanti del quartiere, portando dalla sua parte anche i vecchi amici di Enzo con lo scopo di spillare loro soldi, pagare i debiti che si trascina da Napoli e vivere come un re, tra finti talismani e piccole furbizie a spese dei suoi nuovi “seguaci”.

Per Teresa tutto questo è inaccettabile: nessuno può infangare la memoria di suo marito e prendere in giro il quartiere. Così, mentre cerca di salvare Centocelle dal truffatore, inaspettatamente un caso del destino la mette proprio sulla stessa via intrapresa da Enzo. E, a furor di popolo, diventa la Santona. Ma Centocelle è troppo piccola per due Santoni. Lo scontro infuria allora a suon di aforismi, sfide di quartiere e consigli improvvisati. E, mentre gli avversari lottano fra loro, un’ombra minacciosa arriva a incombere su tutta Centocelle. Tra alti e bassi in famiglia, inganni e tradimenti, la rocambolesca vita di quartiere verrà quindi segnata dall’incontro-scontro tra Teresa e The Only Oscio, nelle cui mani finisce il destino di tutti. Fino alla sorpresa finale.

La serie tv in 8 episodi sarà in onda da venerdì 19 aprile in esclusiva su Raiplay prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction.