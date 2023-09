"Il Santone", il set della seconda stagione a Centocelle

Sono iniziate a settembre le riprese della seconda stagione della serie Il Santone. Il set, molto articolato, tra interni ed esterni, è quasi tutto situato a Centocelle. Un chiosco è stato allestito nel parco Madre Teresa di Calcutta, qui le riprese andranno avanti, più o meno, fino alla fine di ottobre.

La serie, con Carlotta Natoli, con la regia di Laura Muscardin, prodotta da Stand by me, riporterà in esclusiva su Raiplay il fenomeno social più dirompente, comico e amato degli ultimi anni, creato da Federico Palmaroli, che sul piccolo schermo diventa, appunto, "Il Santone - #lepiùbellefrasidiOscio", appunto.

La serie comedy, nella prima stagione, ha collezionato successi ottenendo, secondo i dati Auditel online, più di 1,4 di visualizzazioni nelle prime due settimane dal rilascio, con oltre 370 mila ore di tempo speso nella fruizione. Lanciato sulla piattaforma nel febbraio del 2022 , Il Santone #lepiùbellefrasidiOscio si è subito inserito al primo posto della classifica degli Original ed i risultati ne fanno uno dei titoli originali di RaiPlay più visti di sempre.