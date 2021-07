Il Salone delle Meraviglie, aperti i casting della quinta edizione

Sono aperti i casting della nuova edizione de Il Salone delle Meraviglie, il programma di Federico Fashion Style, lo stravagante hair stylist della tv.

La società di produzione televisiva Pesci Combattenti Srl seleziona per il programma in onda su Real Time donne di età compresa tra i 18 e 70 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco per cambiare o rivoluzionare il proprio hair look.

Le interessate a partecipare potranno inviare la propria candidatura completa del consenso al trattamento dati personali all'indirizzo di posta elettronica ilsalonedellemeraviglie@pescicombattenti.it allegando foto in primo piano e figura intera e specificando nome e cognome, età, luogo e data nascita, città di domicilio, telefonico, professione, oppure inviando un videoselfie di presentazione di max 2 minuti su whatsapp al 3938750857.