Il Salone delle Meraviglie 4, Federico Fashion Style alle prese con due gemelle molto particolari

Federico Fashion style torna martedì 26 gennaio, con due appuntamenti della quarta stagione del Salone delle Meraviglie. Il programma ormai un cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, è tornato su Real Time con il tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10.

Amatissimo dai social, ma anche dai salotti televisivi Federico Fashion Style è sempre più confidente delle sue clienti Vip e Nip, che si affidano a lui non solo per rivoluzionare il look.

Il celebre parrucchiere delle star si destreggia ogni giorno alle prese con le richieste delle sue clienti, sempre un po' speciali, portandoci anche questa settimana nei suoi saloni di bellezza, quello storico di Anzio e il nuovo salone alla Rinascente di Roma, tempio del luxury romano.

Le anticipazioni delle puntate di martedì 26 gennaio

Nel primo episodio: Roberta e Miriam finalmente decidono di andare in avanscoperta nel nuovo salone di Via del Tritone, temono nuove clienti pronte ad accaparrarsi il loro hair stylist preferito. Nel frattempo, proprio in Rinascente entra una cliente un pò pittoresca, una fashion artist! Riuscirà Federico a destreggiarsi tra nuove e storiche clienti?

Nel secondo episodio: c'è urgentemente bisogno di una sostituzione al centralino del Salone delle Meraviglie. Tatiana, Patty, Alessia hanno una missione importante: rispondere ai telefoni e prendere nota delle prenotazioni di tutti i saloni! Federico intanto è in crisi: in negozio si sono presentate due gemelle dal look molto particolare. Non esattamente un look congeniale ad un Fashion Stylist come lui! Per non perdere tutte le novità di questa stagione non resta che sintonizzarsi su Real Time ogni martedì dalle 22.40.