Il Salone delle Meraviglie 4: Valeria Marini ospite nel salone di Federico Fashion Style

Il Salone delle Meraviglie 4 è tornato in seconda serata su Real Time dallo scorso 5 gennaio. Per martedì 12 gennaio in programma due nuovi appuntamenti, alle 22:40 e alle 23:10.

Federico Fashion Style apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio e il nuovo prestigioso negozio presso la Rinascente di Roma, per far scoprire alle telespettatrici le nuove acconciature e tutte le sfavillanti novità per le sue clienti, NIP e VIP.

Le anticipazioni della puntata del 12 gennaio

Federico Fashion Stule proverà a rilassarsi prima di andare in salone, ma non ci riuscirà proprio. A quanto pare Weyda ne ha combinata una delle sue e ci sarà da discutere. In negozio lo aspettano una cliente speciale, che ha letteralmente “una marcia in più” e poi un incontro inaspettato con la matematica, vera e propria bestia nera per lui.

Nel secondo episodio: in salone è arrivato il nuovo ferro per i boccoli di cui Valeria Marini sarà testimonial. Ma Weyda ha confuso gli appuntamenti in agenda e Valeria si trova ad aspettare Federico ad Anzio per girare lo spot promozionale, mentre lui sta lavorando a Roma, nel nuovo salone alla Rinascente ed è alle prese con tre sorelle molto particolari.

Il programma ormai cult di Real Time è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti fondata da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. Per non perdere tutte le storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti basta sintonizzarsi su Real Time ogni martedì dalle 22.40.