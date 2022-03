Il Cervello e le sue Meraviglie, dodici appuntamenti ad ingresso libero

Al via dal 22 marzo la terza edizione de “Il Cervello e le sue Meraviglie”, il progetto che punta ad illustrare il mondo affascinante e misterioso del cervello umano, con l'obiettivo di divulgare le recenti scoperte delle neuroscienze in modi accessibili a tutti in relazione alle arti sceniche e continua ad abitare luoghi insoliti come piazze, siti archeologici, parchi naturali, biblioteche, aule magne scolastiche e universitarie.

Sono dodici gli appuntamenti ad ingresso libero, programmati dal 22 marzo al 27 maggio 2022 tra approfondimenti scientifici e nuove modalità di trasmissione di sapere per incontrare il pubblico anche negli spostamenti quotidiani con interventi di Teatro Urbano a Ponte Milvio ed Isola Farnese.

Il progetto ideato e realizzato dalla compagnia Abraxa Teatro, con la direzione artistica di Emilio Genazzini e la direzione scientifica di Clelia Falletti, docente dell’Università Sapienza di Roma, che ha coordinato lo sviluppo di tutti gli incontri è promosso da Roma Culture, è vincitore dell'Avviso Pubblico Eureka! Roma 2020-2021-2022, curato dal Dipartimento Attività Culturali, ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Numerosi artisti e scienziati si incontrano per mostrare e dimostrare gli effetti della fruizione della musica o dello spettacolo sul cervello e la rilevanza di alcune condizioni specifiche come la differenza tra ambienti urbani o naturali, la presenza di malattie neurodegenerative in cui il cervello si trova a operare. Il progetto vuole contribuire a far conoscere come l’incontro tra arti performative e scienza possa, a partire dai neuroni specchio, spiegare le basi neurofisiologiche dell’empatia, dal teatro, dalle potenzialità dell’orecchio e dell’ascolto, fino alla mindfulness e alla quotidianità dei rapporti umani.

La condivisione del progetto tra docenti e operatori culturali, tra teatro e neuroscienze, consente l’elaborazione di un percorso innovativo che attraverso un nuovo linguaggio sarà capace di attrarre e di raccontare le neuroscienze con efficace affabilità.

La coordinatrice scientifica dell’iniziativa è la docente de La Sapienza Clelia Falletti le cui competenze nell’ambito delle neuroscienze cognitive in rapporto agli studi e alle pratiche performative sono accreditate tanto che nel 2007 la professoressa ha attivato un Master Europeo di teatro, neuroscienze cognitive, psicologia cognitiva, filosofia, scienze dello sport, con 5 università europee; ha diretto nel 2011 il programma di ricerca d’Ateneo «Psicofisiologia dell’attore e dello spettatore nella loro relazione». La professoressa Falletti ha anche già dato vita a cinque Convegni internazionali su «Dialoghi tra Teatro e Neuroscienze».

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria o consigliata, e sono svolti in sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid.

Il programma degli incontri

22 marzo martedì, ore 11.00: Il cervello allo specchio. Dialogo tra teatro e neuroscienze, con Marta Calbi, Gabriele Sofia. Coordina Clelia Falletti – Sapienza Università Di Roma (Ex Vetreria Sciarra - Via dei Volsci, 122. AULA B). La ricercatrice dell’Università di Milano, PhD in Neuroscienze e attrice, Marta Calbi e Gabriele Sofia docente di teatro dell’Università di Roma Tre, parlano dei più recenti risultati scientifici del laboratorio Gallese di Parma sul cervello, l’embodiment e le arti.

31 marzo giovedì, ore 11.00: Parkinson e qualità della vita: perché il teatro? con Nicola Modugno, Silvia Rampelli, Francesca Tranfo Sofia. Coordina Clelia Falletti – Sapienza Università Di Roma (Ex Vetreria Sciarra - Via dei Volsci, 122 AULA B). Nicola Modugno, neurologo fondatore di ParkinZone onlus per l’assistenza ai malati di Parkinson parla dei vantaggi della pratica del teatro, insieme a Silvia Rampelli, studiosa di teatro e coreografa, che partecipa al progetto Parkinzone come regista, coadiuvati dall’attrice Francesca Tranfo. Sarà ospite Paola Quarenghi, studiosa di teatro.

6 aprile mercoledì, ore 10.00: “Le parole son tenaglie”. Costruire storie, con Chiara Maione, Francesca Tranfo, Fabiola Camuti. Coordina Clelia Falletti – Liceo Scientifico Blaise Pascal - via Brembio 97. A partire dalla plasticità del cervello e dal potere delle parole, si analizzano le tecniche della creazione di una storia. Danno il loro contributo Chiara Maione, studiosa e insegnante di teatro e di musica, Francesca Tranfo attrice di teatro e Fabiola Camuti docente e direttrice di ricerca presso l’olandese ArtEZ University of the Arts (Arnhem) che usa la narrazione a scopi terapeutici.

9 aprile sabato, ore 11.00: L’orecchio di Dionisio. L’ascolto e la voce, con Carmela Stillitano, Roberto Cruciani. Coordina Clelia Falletti – MUSEO CROCETTI - via Cassia 492. Carmela Stilitano, esperta di Audio-Psico-Fonologia diplomata nel Metodo Tomatis illustra le meraviglie dell’orecchio e dell’ascolto, in dialogo con il musicologo e musicista Roberto Cruciani.

11 aprile lunedì, ore 10.30: Azioni ed Emozioni - 1° Intervento, Compagnie teatrali Circomare, La Bottega dei Comici, TradirEfare, Ygramul Teatro. Coordina il regista Genazzini Emilio. – MARCIAPIEDE DI PIAZZALE PONTE MILVIO, tra i civici dal 9 al 15. Intervento di Teatro Urbano in cui si presenteranno sequenze di azioni fisiche e vocali, preparate per essere oggetto di investigazione durante gli altri incontri del progetto.

12 aprile martedì, ore 10.30: Azioni ed Emozioni - 2° Intervento, Compagnie teatrali Circomare, La Bottega dei Comici, TradirEfare, Ygramul Teatro. Coordina il regista Genazzini Emilio. – MARCIAPIEDE DI PIAZZALE PONTE MILVIO, tra i civici dal 9 al 15. Intervento di Teatro Urbano in cui si presenteranno sequenze di azioni fisiche e vocali, preparate per essere oggetto di investigazione durante gli altri incontri del progetto.

28 aprile giovedì, ore 11.30: Azioni ed Emozioni - 3° Intervento, Compagnie teatrali Circomare, La Bottega dei Comici, TradirEfare, Ygramul Teatro. Coordina il regista Genazzini Emilio. – PIAZZA DELLA COLONNETTA ISOLA FARNESE. Intervento di Teatro Urbano in cui si presenteranno sequenze di azioni fisiche e vocali, preparate per essere oggetto di investigazione durante gli altri incontri del progetto.

3 maggio martedì, ore 17.00: Il cervello meraviglioso. La dimensione magica del sonno, con Fabiola Camuti, Nicola Modugno, Sista Bramini. Coordina Clelia Falletti – BIBLIOTECA LONGHENA, via Longhena 98. Fabiola Canuti, ricercatrice di ArtEZ University (Arnhem) interessata all’indagine sul cervello durante le tecniche di meditazione, e Nicola Modugno, il neurologo fondatore di ParkinZone onlus, approfondiscono il tema dell’importanza del sonno per il cervello, coadiuvati dall’artista di teatro Sista Bramini.

10 maggio martedì, ore 15.30: Sinfonia della natura. L’empatia degli spazi, con Elsa Leone, Sista Bramini, Camilla Dell’Agnola. Coordina Clelia Falletti – PARCO DI VEIO, via Riserva Campetti 1. Un antico mulino abbandonato, l’acqua scrosciante di una cascata, mura antiche possenti sgretolate dalle radici degli alberi sono il luogo incantevole dove apprezzare l’empatia degli spazi seguendo i passi e il racconto di una guida turistica e soggiacendo alle suggestioni dei miti narrati da due artiste con le parole la musica e il canto.

18 maggio lunedì, ore 15.30: Un cerotto nel cervello, con Guglielmo Fortunato, Gabriele Sofia. Coordina Clelia Falletti – CENTRO FERMI, Piazza del Viminale 1. Il dirigente di ricerca ed ex-direttore dell’Istituto di microelettronica e microsistemi del CNR introduce alla conoscenza dei più recenti progressi degli impianti neurali. A dialogo con lui uno studioso di teatro tra i primi fondatori dei Dialoghi tra teatro e neuroscienze.

23 maggio lunedì, ore 11.00: Consapevolezza mindfulness flusso, con M. Beatrice Toro, Chiara Maione. Coordina Clelia Falletti – UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA, Via Columbia 1, Aula T12A. Una psicologa, psicoterapeuta, direttore didattico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale e una studiosa di teatro, insegnante e cantante lirica, affrontano l’argomento della mindfulness come pratica per coltivare la felicità e la speranza in un mondo che troppo rapidamente cambia.

27 maggio venerdì, ore 10:30: Tavola rotonda, aperta a tutti i relatori e gli attori, di quest’anno e dei due anni precedenti. Coordina Clelia Falletti – ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA NOVA - via Cassia 927. Sista Bramini, Marta Calbi, Fabiola Camuti, Roberto Cruciani, Camilla Dell’Agnola, Clelia Falletti, Guglielmo Fortunato, Emilio Genazzini, Elsa Leone, Chiara Maione, Giovanni Mirabella, Nicola Modugno, Paola Quarenghi, Silvia Rampelli, Vezio Ruggieri, Valerio Sbravatti, John J. Schranz, Gabriele Sofia, Luisa Stagni, Carmela Stillitano, M. Beatrice Toro, Francesca Tranfo, Maria Alessandra Umiltà, gli artisti di Circomare, La Bottega dei Comici, TradirEfare, Ygramul Teatro, e Abraxa Teatro.