IKONO: la nuova esperienza immersiva nel cuore di Roma

Situata in una location storica nel cuore della capitale, la nuova esperienza IKONO a Roma invita visitatori di tutte le età ad immergersi in emozionanti ambientazioni ed installazioni altamente interattive, per liberare la propria creatività, stimolare i propri sensi e creare ricordi indimenticabili.

Il percorso immersivo, della durata media di circa 1 ora, si sviluppa attraverso una serie di ambientazioni mozzafiato uniche, in grado di replicare l'emozione di viaggiare in mondi, culture ed epoche diverse senza mai dover lasciare la città.

Tra le moltissime esperienze interattive esclusive della nuova apertura, spiccano sicuramente: le "Terme Romane", con un'immensa piscina di bolle che invoglia a fare un tuffo indietro nel tempo, per esplorare in prima persona colori, suoni e emozioni indescrivibili; la "Stanza dalle Infinite Lanterne", che offre un surreale viaggio tra luci e ombre in un suggestivo ambiente sospeso nel tempo; "La Donna tra le Foglie", opera immersiva astratta di ispirazione rinascimentale realizzata dall'artista statunitense Heather Bellino, che coinvolge il visitatore in un gioco di specchi e luci in grado di donare un'illusione di movimento perpetuo; ancora, l'imperdibile esperienza del "Light Painting", ispirata agli esperimenti di pittura con la luce di Pablo Picasso, dove i visitatori possono dar piena libertà al proprio genio creativo, cimentandosi con pennelli luminosi per creare disegni, forme e frasi nell'aria, per ricevere poi l'opera finale direttamente sul proprio telefono; infine "Yokocho", che trasporta i visitatori in una tradizionale stradina di Tokyo, da vivere con spirito d'esplorazione per immergersi totalmente nell'energia e nelle sensazioni di una delle città più affascinanti al mondo.

IKONO è un'esperienza assolutamente innovativa, ideale per giovani, adulti e famiglie che desiderano vivere un momento artistico e di intrattenimento fuori dagli schemi, per rompere la routine quotidiana o concedersi un sorprendente momento di pausa dalla tipica passeggiata tra le strade e le bellezze della Città Eterna.

IKONO, tutte le informazioni utili

Indirizzo: IKONO - Via del Seminario, 111

Telefono: 06 557 1424.

Orari: Dal Lunedì al Giovedì dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) - Dal Venerdì alla Domenica dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso ore 20:00) Biglietti: Intero adulti (14+ anni): €18,00; Ridotto bambini (4-13 anni): €12,50; Infanti fino a 3 anni: ingresso gratuito

Biglietti acquistabili online su www.ikono.global/it/roma o direttamente in loco. Instagram: https://www.instagram.com/ikono.roma

"Fin dal lancio del primo museo a Madrid - che dal 2020 accoglie più di 90 mila visitatori ogni anno - IKONO sta rivoluzionando il settore del tempo libero attraverso la creazione di spazi artistici ed esperienze immersive unici. Siamo entusiasti nonchè onorati di poter condividere questa prima apertura in Italia con il pubblico di Roma", commenta il CEO e co-fondatore Fernando Pastor.