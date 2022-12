Ignazio Failla lascia la Sveglia dei Gladiatori: "Ho dato tutto, è ora di rimettermi in gioco"

"Ciao Gladiatori. Non pensavo fosse così dura scrivere questo post. Ho cancellato, scritto e riscritto almeno 5 volte, ma credo sia meglio dire e basta". Ignazio Failla lo aveva annunciato qualche giorno fa su Instagram e quella del 23 dicembre è stata davvero l'ultima puntata alla Sveglia dei Gladiatori, programma che da 15 anni accompagna i romani al mattino su Dimensione Suono Roma.

Un addio che rappresenta un grande cambiamento, oltre a segnare la fine della consolidata coppia con Geppo. "E' una scelta mia perché ho bisogno di nuove sfide e di nuovi stimoli", racconta Ignazio Failla a RomaToday, sottolineando come non si tratta di una rottura, ma di un voltare pagina verso nuove avventure, senza mai dimenticare tutto quello che la radio romana e i suoi colleghi gli hanno regalato in tutti questi anni.

Dopo 15 anni saluti i Gladiatori e lasci Dimensione Suono Roma. Perché questo addio?

Non sono mai stato con una stessa azienda per così tanto tempo, lo considero davvero un caso raro. Questa esperienza è durata 15 anni perché sono stato sempre molto bene, ma rimango una persona ambiziosa che mira a farsi sentire da più persone possibili in Italia e probabilmente era arrivato per me il momento di dare una svolta, di voltare pagina. Non sono un tipo abitiudinario, mi meraviglio anche io di essere stato solerte per 15 anni.

Cosa ti ha dato questa esperienza?

Credo di aver ricevuto tutto quello che si poteva ricevere da un pubblico, da un'azienda che mi ha sempre sostenuto, che mi ha permesso di fare tutto quello che si poteva fare, dai concerti di Capodanno agli eventi, tutto. Mi sento grato verso il direttore, l'editore, verso tutti i miei colleghi che mi hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio.

I ricordi più belli che ti porterai di questi 15 anni?

Sicuramente il mio provino, lo ricordo ancora benissimo; poi la telefonata di quando sono stato scelto. Porterò con me anche l'esperienza del Capodanno al Circo Massimo e ai Fori Imperiali e poi questi 5 anni con Geppo: per me saranno indimenticabili, tutti e 5.

Quando 15 anni fa arrivasti a Dimensione Suono Roma di cosa ti occupavi?

La mia strada a Dimensione Suono Roma è iniziata facendo flusso a modo mio, mi occupavo sempre della fascia mattutina, ho sempre dato il buongiorno ai romani, insomma, cercando di dare loro notizie utili per far trascorrere una mattina tranquilla. Poi nel 2017 è nata la "Sveglia dei Gladiatori" ed è iniziata questa bellissima avventura.

Tra te e Geppo c'è stata una speciale sintonia che i Gladiatori hanno percepito sin da subito. Cosa vi ha resi così affiatati?

Negli anni, oltre che colleghi, siamo diventati amici e probabilmente questo ha fatto la differenza. Ognuno è diventato il punto di riferimento per l'altro per sorridere. Noi siamo accomunati dallo stesso intento: quello di far stare bene le persone, di regalare un po' di spensieratezza e per uno strano caso del destino ci siamo ritrovati anche ad avere lo stesso modo di farlo.

Cosa ti mancherà di più di lui?

Lui. Mi mancherà lui e mi mancherà tanto la community dei Gladiatori che si era creata, lealissima e fedelissima. Non mi mancherà la sveglia (ride, ndr), ne approfitterò per dormire un po' di più.

E' nato da te questo desiderio di lasciare Dimensione Suono Roma?

E' stata una scelta mia, perché ho bisogno di nuove sfide e di nuovi stimoli. Credo di aver fatto tutto, credo di aver dato tutto quello che potevo e quindi probabilmente adesso mi rimetto in gioco e vediamo che succede.

Puoi anticipare cosa farai ora? Ti sentiremo ancora in radio?

Non posso, ancora è presto. Intanto facciamoci un Buon Natale (ride, ndr)

E qual è l'augurio di Natale che vuoi fare a tutti i Gladiatori che in questi anni ti hanno seguito con affetto?

Siete stati i più belli che potessero esserci, io sono stato fiero di avervi ascoltato, di aver sentito le vostre lamentele e le vostre gioie, i vostri momenti bui e quelli pieni di luce. Vi auguro un Natale serenissimo sempre da Gladiatori, a Roma non si può essere diversamente. E rimarrete tutti nel mio cuore. Spero di aver scavato un piccolo posto per rimanere nel vostro.

Per Ignazio Failla inizia così una nuova avventura che ancora non può svelare. Intanto, dal 9 gennaio, la Sveglia dei Gladiatori tornerà su Dimensione Suono Roma con una nuova formazione.