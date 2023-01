"I Ragazzi della Terza C", il 13 gennaio 1987 usciva la prima puntata

Era il 13 gennaio 1987 quando la prima puntata de "I ragazzi della 3a C" andava in onda. Sono passati 36 anni dall'inizio di un telefilm che ha fatto la storia degli anni '80. Tutti i bambini e gli adolescenti di allora sono cresciuti seguendo le avventure del gruppo d amici della terza C del liceo Giacomo Leopardi di Roma.

I ragazzi della 3a C

Trentatrè episodi in tutto, scritti da Francesco Moccia e Diego Cugia, diretti da Claudio Risi e andati in onda fino al 23 maggio 1989 sulle reti Mediaset.

Enrico "Chicco" Lazzaretti, Bruno Sacchi, Massimo Conti, Sharon Zampetti, Daniele Rutelli, Rossella Schnell, Benedetta Valentini, Elias e Tisini, Woodstock: un gruppo di liceali romani, ognuno dei quali rappresentava un tipo di studente. C'era il belloccio, il trascinatore, il ragazzo di periferia, la bella ricca figlia di papà, le secchione, il dormiglione accanito, la bella dark. Una decina di studenti che hanno appassionato migliaia di giovani, che in quei personaggi si sono immedesimati.

Cosa fanno oggi I ragazzi della 3a C

Trentasei anni dopo quell'incredibile successo che ha reso "I ragazzi della 3a C" un cult, che fine hanno fatto i protagonisti delle tre stagioni? Alcuni hanno continuato a lavorare nel mondo della tv e dello spettacolo, altri hanno intrapreso strade diverse.

Fabrizio Bracconeri che interpretava Bruno Sacchi ha debuttato al cinema in "Acqua e Sapone" di Carlo Verdone nel 1983, per anni è stato accanto a Rita Dalla Chiesa nel programma Forum, ha anche avuto una parte nei Cesaroni. Nel 2014 si è candidato alle elezioni europee con Fratelli d'Italia.

Fabio Ferrari che interpretava "Chicco" Lazzaretti, ha recitato anche nella serie College e ha collaborato con Pupi Aveti, Giovanni Soldati e Ettore Scola. L'ultima apparizione al cinema è stata "Il viaggio" film di Alfredo Arciero del 2017. Giacomo Rosselli, che interpretava Daniele Rutelli, ha proseguito la carriera di attore, ha recitato in "Vacanze in America" e "Amarsi un po'" negli anni '80 e oggi si dedica al teatro.

Renato Cestiè, nei panni di Massimo Conti, non ha proseguito la carriera televisiva e oggi gestisce una palestra a Roma. Lo stesso per Sharon Gusberti (Sharon Zampetti), apparsa solo una volta in Meteore e un'altra in Stracult e Claudia Vegliante (Rossella Schnell), quest'ultima fa la logopedista.

Ci sono poi Stefania Dadda (Elias) e Francesca Ventura (Tisini), le secchione de I ragazzi della terza C. La prma ha realizzato negli anni servizi e documentari per Raisat, la seconda, invece, è oggi scrittrice e organizza eventi in Toscana.