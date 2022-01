Negli Stati Uniti tutti pazzi per i Maneskin: la band romana accende il “Saturday Night Live”

Ormai non hanno più bisogno di presentazioni, nemmeno negli Stati Uniti, ed infatti l’attore Will Forte al Saturday Night Live li ha semplicemente introdotti così: “Ecco i Maneskin”.

I Maneskin al Saturday Night Live

La band romana trionfa ancora negli Stati Uniti e lo fa dal palco di uno dei programmi storici e di maggior successo nella storia della televisione, dove solo i grandi sono chiamati ad esibirsi. Damiano e co hanno acceso la prima puntata della nuova stagione, ieri sera sabato 22 gennaio. I Maneskin lo hanno fatto presentando al pubblico dello show più popolare d’America prima “Beggin” e poi “I Wanna Be Your Slave”.

Il successo dei Maneskin negli Stati Uniti

Un successo stratosferico quello dei Maneskin negli Stati Uniti: lo scorso autunno i due live a New York e Los Angeles, poi l’esibizione come special guest in apertura al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Numeri da capogiro, classifiche scalate ovunque, record di permanenza nelle vette e poi ancora la candidatura agli American Music Awards 2021 e la rivista Billboard che li ha nominati “Best New artist” del 2021. Il sogno americano dei Maneskin continuerà: ad aprile Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan suoneranno al festival di Coachella, a Indio, in California. Un altro palco spettacolare e riservato solo ai big.

Maneskin super ospiti a Sanremo

Sguardo però anche all’Italia: i Maneskin saranno super ospiti a Sanremo. D’altronde le radici non si dimenticano mai, nonostante la scalata vertiginosa: dai marciapiedi di via del Corso, alle scuole tra Monteverde e Bravetta, il successo di X Factor, il trionfo a Sanremo e all’Eurovision, l’acclamazione negli States. Il resto della storia per i Maneskin è ancora tutto da scrivere e da suonare con il loro unico sound rock.