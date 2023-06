I Luoghi del Cesanese, la guida 2023

Crescita è la parola chiave della quarta edizione della guida I Luoghi del Cesanese 2023, presentata lo scorso 18 giugno nell’ambito di Vinointorno a Olevano Romano.

Il Cesanese che già i Romani conoscevano, brillante interprete degli spazi in cui dimora da tempi antichissimi, resta legato alla sua storia, ma al tempo stesso se ne distanzia, si diffonde tra i vignaioli una nuova concezione del fare. Un ragionamento che si è avviato ormai da qualche anno, ma che inizia a trovare un terreno comune. Si è esplorata con maggiore consapevolezza la capacità espressiva del Cesanese. È cresciuto il desiderio di conoscenza, non solo della materia vino, ma del suolo e del rapporto con la vite. Gli aspetti geologici non sono più riproposti in vuoti tecnicismi, diventano elementi integrati e integranti dello stile.

Le novità della guida I Luoghi del Cesanese 2023

In questa edizione esordisce il simbolo della Nouvelle Vague enologica. Un’espressione che la redazione di Carlo Zucchetti ha pensato di usare già da qualche anno, prendendolo in prestito al grande cinema francese, per raccogliere tutte quelle istanze innovative che in vario modo si pongono di fronte al vino e alla viticoltura in maniera differente rispetto alla convenzione.

Più specificamente il simbolo nella sua valenza comunicativa immediata si rivolge al lettore per evidenziare una serie di scelte del vignaiolo. Non è un modo univoco di intendere il vino se non in una presa di distanza dalla norma, il convenzionale e ancor più l’industriale, in un’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, alla fertilità del suolo, alla pianta e al mantenimento dell’espressione territoriale. Un modo che non teme le variabili, ma riesce a comprenderle e a inserirle nella relazione uomo, natura, vino.

E con il cinema della Nouvelle Vague si possono riscontrare delle vicinanze, soprattutto formali laddove la pellicola privilegiava gli ambienti naturali escludendo quelli ricostruiti in studio, nel mondo enoico della Nouvelle Vague si prediligono i lieviti indigeni e le fermentazioni spontanee. La troupe leggera del cinema ricorda molto il minimo intervento in cantina e in generale si somigliano sull’alleggerimento e il rifiuto delle pesanti costruzioni commerciali. La nuova onda che ha scombussolato, ormai da più di qualche anno, il mondo enoico è il frutto di nuove sensibilità più attente all’ambiente a una nuova etica di produzione, al rispetto dell’espressione territoriale del vino, alla custodia della vita.

Cresce il numero di chi sceglie di lavorare guardando con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. Circa il 40% dei produttori in guida (con punte del 60% per l’areale Piglio) hanno scelto di lavorare in biologico e sono segnalati, a partire da questa edizione con il nome in verde.

La particolarità di questa guida è che non vuole essere una selezione dei migliori, ma una fotografia d’insieme del territorio abile soprattutto nel restituire la prospettiva di chi lavora, agisce e vive su queste terre. Senza eccezioni, senza selezioni, in maniera inclusiva. Una ricognizione che ripetiamo ogni anno affinché possa risultarne un diario capace di consegnare nel tempo il percorso compiuto. Un album da mettere insieme per seguire l’evoluzione del territorio, dei produttori e delle annate. Molti, quest’anno, hanno deciso di imbottigliare più tardi, lasciando al vino i suoi tempi, senza forzare la mano, le aziende sono comunque rimaste in guida, perché sono parte del territorio.

Il Cesanese e l’invito alla scoperta dei suoi luoghi

La vocazione enoturistica di questa piccola porzione di territorio che abbraccia le due provincie di Roma e Frosinone resta la base su cui poggia la guida. È un incentivo a conoscere il vino non solo dal punto di vista organolettico, ma nel suo portato culturale, come risultato di un rapporto antico e continuamente rinnovato tra la vite e il territorio e con il paesaggio che contribuisce a creare. Il Cesanese diventa dunque un vitigno simbolo, che ha la forza di rimanere pervicacemente abbarbicato su pendii vertiginosi per farsi margine alla dispersione del patrimonio agricolo e di esperienze di allevamento della vite. Insieme al Cesanese, collaborano a questa operazione di tutela, i vitigni storici come la Passerina o l’Ottonese.

Questa guida vuole essere un invito ad andare nei luoghi storici di questi vitigni, oltre il calice, direttamente in cantina e tra le vigne, a co­noscere i vignaioli e prendersi il tempo necessario per cogliere la complessità del vino. La descrizione geologica e storica dei territori redatta dalla geologa Maria Cristina Pratesi è utile ad orientarsi e a costruire un proprio percorso.

Le valutazioni dei vini

Le valutazioni sui singoli vini non sono formulate in punteggi, ma con un sistema di valutazioni espresse in Acini assegnati fino a un massimo di 3.

Questo elemento vuole racchiudere nella sua forza simbolica il concetto di maturazione per evidenziare, da un lato, quanto sia importante per il vignaiolo lavorare bene in vigna e la sua capacità di individuare i tempi giusti di raccolta in base alla maturazione delle uve, dall’altro, per sottolineare la pazienza e l’attesa necessaria affinché il vino possa esprimersi con franchezza.

Le Cantine con il Cappello e il GE

Nuova entrata:

Cesanese di Olevano Romano D.O.C.

Azienda Agricola Proietti

Per aver delineato il suo progetto sulla scorta di una conoscenza profonda del territorio, vissuto e osservato con cura quotidiana valorizzando i vitigni storici e in particolare aver dato all’Ottonese il ruolo da protagonista che meritava.

Confermano:

Cesanese del Piglio D.O.C.G.

La Visciola – Piglio

Casale della Ioria – Acuto

Coletti Conti – Anagni

Alberto Giacobbe – Paliano

Terenzi – Serrone

Cesanese di Olevano Romano D.O.C.

Damiano Ciolli

I Premi Extrawine

La Conocchia

Andrea Franchetti

Per la forza delle idee e la capacità di percepire, prima degli altri le potenzialità viticole di un territorio e per aver amato così profondamente il Cesanese da esportarlo in Val d’Orcia e sull’Etna.

Jo Rappaio

Giancarlo Flavi

Per aver contribuito con la sua penna di giornalista intuitivo e sagace a far conoscere e apprezzare il Cesanese fuori dai suoi luoghi.

I Tre Acini

Spumanti

Olevano Romano D.O.C.

Brut Nature S.A. Azienda Agricola Proietti

Brut Nature 2017 Raffaele Schiavella

Bianchi

Piglio D.O.C.G.

Le Fattora I.G.P. Lazio bianco 2022 Pileum

Passerina I.G.P. del Frusinate 2022 Corte dei Papi

Passerina I.G.T. del Frusinate Granè 2022 Federici

Passerina I.G.T. del Frusinate San Giovanni 2022 Abbia Nova



Olevano Romano D.O.C.

Abiuro I.G.P. Lazio bianco 2022 La Petricia

Botte 22 Vino Bianco S.A. (2021) Damiano Ciolli

Cibele I.G.P. Lazio bianco 2022 Compagnia di Ermes

Le Tivie I.G.T. Lazio bianco 2022 Masci

Marcello '27 I.G.P. Lazio bianco 2021 Il Merlo Antonio Carrarini

Moscato Giallo I.G.P. Lazio Lady S.A. (2021) Mattei Giordano

Passerina I.G.T. Lazio 2021 SanVitis

Quintina Vino Bianco S.A. (2021) Azienda Agricola Neri

Ventisei ZeroUno 2601 I.G.T. Lazio bianco 2021 Azienda Agricola Milana

Rosati

Olevano Romano D.O.C.

Equo Vino Rosato 2022 Migrante

Tucuca I.G.P. Lazio rosato 2021 Piero Riccardi Lorella Reale

Affile D.O.C.

Cesanese I.G.T. Lazio rosato Il Ciclista 2022 Michael Formiconi

Rossi

Piglio D.O.C.G.

#senzavandalismi Vino Rosso 2022 Abbia Nova

Cesanese del Piglio D.O.C.G. Camponovo 2020 Casale della Ioria

Cesanese del Piglio D.O.C.G. Dives 2020 Marcella Giuliani

Cesanese del Piglio D.O.C.G. Foretano 2020 Carlo Noro

Cesanese del Piglio D.O.C.G. Nerva 2021Petrucca & Vela

Cesanese del Piglio D.O.C.G. Priore Ju Quarto 2021La Visciola

Cesanese del Piglio D.O.C.G. Priore Mozzatta 2020 La Visciola

Cesanese del Piglio D.O.C.G. Priore Vignali 2021 La Visciola

Cesanese del Piglio D.O.C.G. Sapiens 2020 Federici

Cesanese del Piglio Riserva D.O.C.G. Camere Pinte 2020 L'Avventura

Cesanese del Piglio Superiore D.O.C.G. Cifione 2020 Petrucca & Vela

Cesanese del Piglio Superiore D.O.C.G. Contrada Elcini 2021 Cantina del Piglio

Cesanese del Piglio Superiore D.O.C.G. Mola da Piedi 2021 Maria Ernesta Berucci

Cesanese del Piglio Superiore Riserva D.O.C.G. Lepanto 2020 Alberto Giacobbe

Cesanese del Piglio Superiore Riserva D.O.C.G. Tellures 2017 Petrucca & Vela

Cesanese del Piglio Superiore Riserva D.O.C.G. Vajoscuro 2020 Terenzi

Olevano Romano D.O.C.

Cesanese di Olevano Romano D.O.C. Zero NoveUndici 0911 2020 Azienda Agricola Milana

Cesanese di Olevano Romano D.O.C. Consilium 2018 Migrante

Cesanese di Olevano Romano D.O.C. Silene 2021 Damiano Ciolli

Cesanese di Olevano Romano D.O.C. Terre Olibani 2019 Migrante

Cesanese di Olevano Romano D.O.C. Cirsium 2019 Damiano Ciolli

Cesanese di Olevano Romano Riserva D.O.C. Vena-Rubra 2019 Raffaele Schiavella

Cesanese di Olevano Romano Riserva D.O.P. Tenuta al Campo 2020 Azienda Agricola Proietti

Cesanese di Olevano Romano Superiore D.O.P. Tenuta al Campo 2021 Azienda Agricola Proietti

Cesanese I.G.T. Lazio Renè 2020 Cantine Il Moro

Affile D.O.C.

Cesanese di Affile D.O.C. Nemora 2020 Raimondo

Altri Luoghi