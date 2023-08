"Honey", nuovo singolo dei Maneskin in arrivo

"Honey! (Arrivi?)", lo hanno scritto su Instagram i Maneskin. Il nuovo nuovo singolo della band romana sarebbe, infatti, prossimo all'uscita. Per ora si sa molto poco del nuovo brano di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan che aprirà il nuovo tour, in partenza a settembre, nelle maggiori arene di Nord America, Sud America, Giappone, Uk, oltre che in tutta Europa.

Un cuore che brucia, un titolo ("Honey") e l'invito a pre-salvare il brano (all'apposito link presente nella bio Instagram della band), per avere la possibilità di vincere i biglietti per il concerto di Rush! Tour mondial, a Dublino il 14 dicembre 2023.