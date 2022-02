Da chef stellato a "Orso Becky": Heinz Beck ispira il personaggio di un cartone animato

"Ciao bambini io sono Heinz Beck e vi volevo ricordare che l'alimentazione è fondamentale per crescere bene. Il cibo semplice è il migliore, perciò non dimenticate di mangiare tutti i giorni frutta e verdura". Così il famoso chef de La Pergola - ristorante tre stelle Michelin di Roma - si presenta al pubblico dei piccoli.

Heinz Beck, infatti, ha ispirato un personaggio della seconda serie di "Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa", il primo cartoon al mondo ad essere rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. Tutti i protagonisti del cartone animato - in onda su Rai Yoyo e RaiPlay - infatti, sono doppiati anche nella lingua dei segni.

Heinz Beck è l'Orso Becky

Chef Heinz Beck ha ispirato e dà voce all'Orso Becky, un simpatico orso il cui compito è quello di trasmettere ai bambini un messaggio sull'importanza della sana alimentazione.

I nuovi episodi di "Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa" andrà in onda a partire da lunedì 14 febbraio. La serie, prodotta da Raffaele Bortone e Andrea Martini per Animundi S.r.l., in collaborazione con Rai Ragazzi, prevede 20 nuovi episodi, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, alle ore 8.45 e alle ore 18.20, e disponibili in boxset su RaiPlay.

E se a doppiare l'Orso Becky sarà Heinz Beck, ecco chi darà la voce agli altri personaggi del cartone animato: Billie (voce Gianna Nannini), Gallo Leo (voce Fiorenzo Galli), Casimiro da Solomeo (voce Brunello Cucinelli), Armadillus (voce Amadeus), Bruno Canguro (voce Bruno Vespa), Albachiara (voce Chiara Gamberale), Gianka Ghepardo (voce Giancarlo Fisichella), Lemòn (voce Marco Belinelli), BB Glam (voce Carolyn Smith), Frank (Frank Vitucci), Cocò Codari (Enrico Ianniello), MagiAlbero Sapiente (Alessandro Michele), Becky (Heinz Beck), Marvina Coque (Metis Di Meo), Tony Zoom (Antonio Barrella), Arturo Camaleo (Arturo Brachetti), Tina Volpina (Valentina Romani), Conte Profumoso (Guillermo Mariotto), Contessa Profumosa (Isabelle Adriani), Eu-Genio Smemorino (Mago Forest), Pingio (Giorgio Lupano), Raffa Giraffa (Vladimir Luxuria), Enzo Ghiotto (Enzo Polidoro), Linda (Linda Raimondo), Kuki (Carolina Signore), Vita (Penelope Flamma). Anche in questa seconda serie, la voce narrante di tutti gli episodi è di Giuseppe Zeno.