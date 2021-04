Hanami, la fioritura dei ciliegi è esplosa a Roma: ecco dove

Quei fiori incantevoli, tra il bianco e il rosa intenso, vicino ad un lago, ad una cascata, o immersi in un parco. Ed è subito Giappone, anche a Roma. E' la magia degli sakura, i ciliegi in fiore nella Capitale. La pianta, simbolo della cultura giapponese, esplode ogni anno nel periodo primaverile, regalando ai romani uno spettacolo a cielo aperto imperdibile.

Purtroppo il Covid ha bloccato diversi appuntanti dedicati proprio agli Hanami (questo il termine giapponese utilizzato per celebrare la tradizionale usanza di godere della fioritura primaverile dei sakura in tutto il loro splendore). In alcuni giardini della Capitale la massima fioritura non potrà essere goduta di personadai romani, ma solo ammirata sui social, in altri invece, una passeggiata o una visita guidata all'aperto e in sicurezza daranno modo di inoltrarsi in questa affascinante tela rosa.

Ormai da anni tanti romani ne aspettano la fioritura, per fotografarla, immortalarla in attesa della prossima primavera. Ma vediamo quali sono i luoghi principali dove la magia dei sakura giapponesi è esplosa a Roma:

Orto Botanico di Roma

Tutta le bellezza dei ciliegi in fiore si può ammirare all'Orto Botanico di Roma (Largo Cristina di Svezia, 23 A). Un'esplosione di colori e armonia di cui godere dalle 9 alle 18,30 e in particolare nel weekend del 17 e 18 aprile. Nel fine settimana di massia fioritura, infatti, il Museo Orto Botanico di Roma in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma ospita la sesta edizione di “Hanami all’Orto Botanico”. Dalle ore 9 alle ore 18 il pubblico sarà accolto in gruppi accompagnati al Giardino Giapponese, con partenza ogni 10-15 minuti, la durata del percorso è di circa un’ora.

L’edizione di quest’anno è dedicata alla meraviglia e all’emozione suscitate dalla semplice osservazione della natura colta nel suo apice di bellezza, ma che in breve è destinata a svanire. Questo spettacolo impermanente è ciò che permea di fascino il momento dell’Hanami.

Laghetto dell'Eur

Uno dei luoghi simbolo della Capitale se parliamo di Hanami e, dunque, di massima fioritura dei ciliegi, è il Laghetto dell'Eur. E' qui che, anno dopo anno, i romani amano riunirsi con lo sbocciare della primavera, per vivere un magico picnic all'ombra dei sakura. La pandemia, purtroppo, ha cambiato anche questa abitudine. Dal 2020 il tradizionale picnic sui teli azzurri stesi sul prato non è possibile. L’atteso appuntamento è rimandato al 2022 a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza Coronavirus. Sarà possibile comunque camminare lungo la Passeggiata del Giappone, godendo di questo bellissimo spettacolo.

Giardino Giapponese di Roma

"Se primavera chiama, ciliegio risponde", così scrive sui social l'Istituto Giapponese di Cultura a Roma mostrando la bellezza dei sakura nel piccolo e grazioso giardino giapponese all'interno della struttura. Chiuso al pubblico, purtroppo a causa del Covid, ma sempre aperto alla natura, il paradiso terrestre in via Antonio Gramsci, non distante dal centro storico, quest'anno è ammirabile solo via social. Chi ha avuto modo di addentrarsi nel Giardino dell'Istituto Giapponese di Cultura negli anni scorsi lo sa bene: si tratta di un luogo avvolgente, totalizzante, in grado di far dimenticare per un'ora la frenesia della metropoli, perdendosi tra natura, acqua, roccia, alberi e piante giapponesi, tra cui, appunto i sakura.

Gli Hanami nei parchi e nelle ville di Roma

Magici sakura anche nei parchi e nelle ville romane. Passeggiando al Parco degli Acquedotti, ad esempio, alzate gli occhi, perché è possibile imbattersi nei bellissimi fiori di ciliegio. Spettacolo incantevole a Villa Pamphili: anche qui, infatti, i sakura hanno raggiunto la massima fioritura.