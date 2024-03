Hanami a Roma: dove ammirare la fioritura dei ciliegi giapponesi nella Capitale

Primavera inoltrata, giornate più lunghe e Hanami in fiore. Torna puntuale l'appuntamento con i ciliegi giapponesi, chiome rosa confetto che avvolgono giardini, orti botanici e ville della città. Direttamente da Sol Levante, infatti, la tradizione dei sakura (così sono chiamati i ciliegi in Giappone) è ormai tappa fissa per molti romani nel mese di aprile.

Hanami, la tradizione dei ciliegi giapponesi

Hanami è un termine giapponese che significa "osservare i fiori", nello specifico i sakura. Questo fenomeno dura non molto, circa due settimane, proprio per questo è importante non farselo scappare.

La tradizione dell'Hanami è nata nel Sol Levante molti anni fa, addirittura le sue origini si fanno risalire al 710-794, al periodo dei Nara. Con il tempo i ciliegi divennero i fiori più celebrati durante l'Hanami. Inizialmente questo fenomeno era riservato solo ai nobili, ai samurai e alle persone di più alto ceto sociale, con il tempo, invece - precisamente nel periodo Edo - questa ricorrenza venne aperta a tutti. Entrò nella cultura di tutti i giapponesi incontrarsi sotto gli alberi di sakura a bere sakè e mangiare cibi della tradizione.

Dove ammirare i sakura a Roma

Nuvole di fiori rosa e bianchi di una bellezza incredibile che, con il passare dei secoli, hanno superato i confini del Giappone, arrivando anche in Occidente, fino a Roma. Oggi questo fenomeno unico e così transitorio, che non dura neanche un'intera primavera, si può ammirare anche in alcuni angoli della Capitale. Ci sono luoghi che, da anni ormai, sono diventati tappe fisse nel mese di aprile per chi vuole scattare e condividere foto della suggestiva fioritura dei sakura.

Se volete organizzare un piccolo tour romano alla scoperta dei sakura in fiore, ecco una mappa che fa per voi:

Hanami al Laghetto dell'Eur

C'è un luogo che forse più di tutti rappresenta nella Capitale il fenomeno dei sakura in fiore ed è il Laghetto dell'Eur. Qui, infatti, nel 1959 il Giappone donò tremila ciliegi all'Italia per volere dell’allora primo ministro Nobusuke Kishi. Nacque così "La Passeggiata del Giappone" sulla sponda più esterna del laghetto dell’Eur. Una passeggiata che i romani possono percorrere tutto l'anno ma che in questo periodo ha tutto un altro sapore e profumo. I fiori bianchi e rosa dei ciliegi giapponesi, infattim fanno da cornice ad uno dei polmoni verdi più frequentati della Capitale. Per tradizione chi vuole può stendere sul prato dei teli celesti e fare un picnic o una piacevole merenda all'ombra dell'Hanami.

Hanami all'Orto Botanico

Un appuntamento fisso, ogni anno in primavera, viene riproposto dall'Orto Botanico di Roma'. Il verde museo della Capitale, infatti, vanta un bellissimo giardino giapponese che fu realizzato tra il 1990 e il 1994 su progetto dell’architetto Takeshi (Ken) Nakajima(1914-2000). Solitamente in un weekend di metà aprile, il Museo Orto Botanico di Roma torna a celebrare l'Hanami con un evento speciale. Si potrà contemplare la bellezza tanto sorprendente quanto effimera dei ciliegi in fiore. Un evento che metterà al centro la fine capacità giapponese di osservare la Natura e partecipare emotivamente al suo mondo.

Hanami nel Giardino Giapponese di Roma

Non tutti sanno che nel cuore di Roma c'è un bellissimo Giardino Giapponese. Si trova all'interno dell'Istituto Giapponese di Cultura a Roma, in via Antonio Gramsci. Un angolo di paradiso, un giardino giapponese in stile Sen'en, ossia con laghetto, realizzato - proprio come quello dell'Orto Botanico di cui abbiamo parlato sopra - dall'architetto Ken Nakajima. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. La visita (su vari turni) dura circa 25 minuti e - in questo periodo dell'anno - permette di ammirare l'Hanami in tutto il suo fascino.

Hanami in via Panama (ai Parioli)

C'è una via ai Parioli che un tempo veniva chiamata - non a caso - via del Giappone: parliamo di via Panama, nei pressi di piazza Ungheria. Mentre altre strade romane sono ornate di alberi in fiore di vario tipo, infatti, questa via può godere di una serie di ciliegi giapponesi che, nel mese di aprile, si mostrano in tutta la loro bellezza. Si dice che siano stati donati dall'imperatore giapponese Hirohito nel 1921, in occasione della sua visita in Italia e, proprio in quell'occasione, la strada prese il nome di "via del Giappone". Dopo la seconda guerra mondiale il nome della via cambiò, ma ancora oggi - ad ogni primavera - ci si può godere lo spettacolo della fioritura dei sakura.