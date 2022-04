Hanami, la meravigliosa fioritura dei ciliegi a Roma

C'è un appuntamento che arriva a noi direttamente dal Sol Levante e al quale i romani sono particolarmente affezionati. E' l'Hanami, la fioritura dei ciliegi (i sakura), uno spettacolo meraviglioso che, ad ogni primavera, toglie il fiato.

Hanami a Roma

Sfumature di bianco e di rosa, nei parchi, in prossimità di cascate e laghi. Un periodo dell'anno in cui si respira una particolare atmosfera a Roma: è la magia degli sakura. Dopo lo stop di diversi appuntamenti a causa del Covid, finalmente si tornerà ad ammirare la massima fioritura di questi alberi tipici della tradizione giapponese.

Vediamo, dunque, quali sono i luoghi principali dove ammirare l'Hanami a Roma:

Orto Botanico di Roma

Torna l'Hanami all'Orto Botanico di Roma. L'appuntamento è per il 9 e 10 aprile. Due giornate in cui poter partecipare a visite guidate a tre voci al giardino giapponese, incontri dedicati allo stile compositivo del giardino giapponese, cerimonia del tè a cura del Centro Urasenke, oltre a delle speciali mostre, dei percorsi espositivi dell’Orto Botanico attraverso la lente dell’Hanami e nello spirito di questo evento, un “nippon market” con piante, bonsai e kokedama, kimono e dolci a cura del Festival del Verde e del Paesaggio, laboratori di origami per bambini curati dal Centro diffusione Origami. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hanami all'Eur

Nel 1959 tremila ciliegi furono donati dalla nazione del Giappone all’Italia, lo volle l’allora primo ministro Nobusuke Kishi e nacque così quella che ha preso il nome di Passeggiata del Giappone sulla sponda più esterna del laghetto dell’Eur. Era un segno davvero eccezionale: l’inizio di un’era nuova e di distensione dopo le asprezze della Seconda Guerra Mondiale. Torna, così, a primavera inoltrata, l'appuntamento con l'Hanami all'Eur. Sabato 9 aprile, saranno portati dei teli azzurri, chi lo vorrà potrà portare anche una merenda e, sotto i ciliegi, l'associazione ArtSharing racconterà la storia del laghetto dell’Eur, degli haiku e delle tradizioni legate a questo fiore, celebrando un auspicio di pace. Una conversazione davvero particolare con Penelope Filacchione, distesi sotto nuvole di fiori rosa a contemplare la bellezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giardino Giapponese a Roma

La fioritura degli Hanami è uno spettacolo incredibile nel Giardino dell'Istituto Giapponese di Cultura di Roma, rimasto per troppo tempo chiuso a causa del Covid. Finalmente, in questa primavera, l'oasi verde in via Antonio Gramsci riaprirà al pubblico. Si parla della metà di aprile, anche se non c'è ancora una data certa. Sarà l'occasione per tornare a vedere gli splendidi sakura in fiore in un paradiso terrestre.

Hanami nei parchi e nelle ville

Foto da Facebook @giardinoninfa

Magici sakura anche nei parchi e nelle ville romane. Passeggiando al Parco degli Acquedotti, ad esempio, alzate gli occhi, perché è possibile imbattersi nei bellissimi fiori di ciliegio. Spettacolo incantevole a Villa Pamphili: anche qui, infatti, i sakura hanno raggiunto la massima fioritura.

Vale la pena anche uscire da Roma, per addentrarsi nei tanti giardini e boschi del Lazio, magari organizzando una gita al Giardino di Ninfa che, tra le tante specie arboree e le piante, mostra anche dei bellissimi ciliegi in fiore.