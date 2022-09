"Un ottobre da paura": biglietti in super offerta per Halloween a Cinecittà World

Dal 1 ottobre al 1 novembre, si festeggia Halloween a Cinecittà World. Il parco divertimenti del cinema e della tv invita tutti all'evento di Halloween più grande d'Italia: 13 attrazioni da paura, zombie, fantasmi, streghe e vampiri per un intero mese da brivido. E per tutti i lettori di RomaToday c'è l'opportunità di acquistare i biglietti ad un prezzo molto speciale.

Halloween a Cinecittà World

A dare il benvenuto agli ospiti del parco sarà l'Halloween Show e la Zombie Walk. Per tutti gli amanti del Cinema Gangs of Halloween, in programma uno spettacolo live con i più famosi film horror della storia.

Inferno, la montagna russa al buio, condurrà gli ospiti nel più temuto girone dantesco; Clownstrofobia è il circo dove tutto può accadere accessibile solo ai più coraggiosi. C'è poi l'Horror House, un percorso al buio tra i set più terribili della storia dove camminare tra i peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter.

Per chi non ama l'horror ma ha voglia di trascorrere comunque un'avventura indimenticabile, Cinecittà World propone il sottomarino U571 Erotika, infestato da sexy vampiri, una delle attrazioni a tema più apprezzate dai ragazzi. Da non perdere il coinvolgente live show comico Trucchi da Paura, gli effetti speciali del cinema horror.

Halloween per i più piccoli

Per i bambini, invece, arriverà Oggy Oggy ad accogliere i bambini che potranno giocare a ‘Dolcetto o Scherzetto?’ con l’adorabile gattino blu della serie in onda su Discovery. Chi ha voglia di trasformarsi e diventare un simpatico mostriciattolo troverà il suo paradiso al Truccabimbi Mostruoso, per poi proseguire un’avventura speciale alla scoperta dei personaggi delle favole che vivono nascosti ne Il Bosco Stregato.

Il gran finale soddisfa i gusti di tutti con le Halloween Nights del 29, 30 e 31 ottobre. Il Parco e le sue attrazioni, saranno aperte dalle 11 di mattina fino a notte con spettacoli dal vivo, cene a tema e dj set per ballare tutti insieme e vivere un’altra avventura sorprendente con Manikomio, un'esperienza Horror ambientata nei sotterranei dell'ospedale psichiatrico abbandonato.

