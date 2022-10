Halloween a Roma: tutti gli eventi in programma

Halloween è alle porte. Le vetrine dei negozi si riempiono di zucche, ragnatele, fantasmi e cappelli da streghe e stregoni. Grandi e piccini si preparano al travestimento più pauroso dell'anno e tanti sono gli appuntamenti sparsi in tutta la città per festeggiare questa ricorrenza ormai da anni entrata nella nostra tradizione.

Tra maschere, scherzi terrificanti e il tipico "dolcetto o scherzetto?", andiamo a scoprire cosa propone l'Halloween romano ad adulti e bambini:

Halloween a Roma: gli eventi in programma

A Cinecittà World Halloween è già iniziato, con allestimenti da brividi, scheletri, mostri e tante novità a tema. Un mese intero per divertirsi in modo "terrificante". Non sono da meno gli altri parchi divertimento della Capitale e dintorni: da Magicland a Valmontone a Zoomarine a Torvaianica, non mancano le attività "da paura" per coinvolgere tutta la famiglia.

Halloween si festeggia anche nel bosco con visite guidate ed esperienze notturne solo per i più coraggiosi. C'è persino chi propone un esorcismo a cena (vietata l'esperienza ai minori e ai più suggestionabili). Non mancano le attività didattiche, i campi di zucche in perfetto stile americano. Come vivere il giorno di Halloween nella Capitale? Ecco gli eventi da non perdere suggeriti da RomaToday:

"Un ottobre da paura" a Cinecittà World

Dal 1 ottobre al 1 novembre, si festeggia Halloween a Cinecittà World. Il parco divertimenti del cinema e della tv invita tutti all'evento di Halloween più grande d'Italia: 13 attrazioni da paura, zombie, fantasmi, streghe e vampiri per un intero mese da brivido. A dare il benvenuto agli ospiti del parco sarà l'Halloween Show e la Zombie Walk. Per tutti gli amanti del Cinema Gangs of Halloween, in programma uno spettacolo live con i più famosi film horror della storia. C'è poi Inferno, la montagna russa al buio, Clownstrofobia, il circo dove tutto può accadere, l'Horror House, un percorso al buio tra i set più terribili della storia, il sottomarino U571 Erotika, infestato da sexy vampiri e il live show comico Trucchi da Paura, gli effetti speciali del cinema horror. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

ACQUISTA I BIGLIETTI A UN PREZZO SPECIALE SU SHOP TODAY

La campagna "Smaschera la tua paura" a Zoomarine

In occasione di Halloween, tra fantasmi, zucche illuminate, scheletri, ormai sono diventati un motivo di festa e divertimento, il parco Zoomarine lancia una campagna educativa “Smaschera la tua paura”, con la partecipazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, che intende individuare le cause nascoste dietro le paure dei bambini (paura del buio, dei rumori assordanti, degli animali e degli insetti, del dottore, etc.). Una serie di brevi interventi con medici e psicologi, che potranno aiutare anche i genitori a comprendere come gestire i vari campanelli d'allarme che spesso preoccupano i propri figli, al fine di renderli più sicuri e fiduciosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Bosco

Il 31 ottobre, il Bosco di Paliano organizza una giornata da brividi per grandi e bambini. Halloween coinciderà anche con la festa di chiusura del Bosco, con eventi e attrazioni dalle 12 fino a notte. Il bosco aprirà alle 12 e nel primo pomeriggio proporrà attività ed esperienze a tema (dal laboratorio di bacchette magiche al trucco per grandi e piccini). Non mancherà la sfilata e premio alla migliore maschera e con lo scendere del buio, percorso horror nel bosco, spettacolo "I rapaci notturni e le storie mostruose", giochi di fuoco e artisti di strada, cena, vino caldo, zucchero filato e grigliata di marshmallow. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween Crazy Party a Magicland

Magicland, il parco divertimenti di Valmontone, presenta - lunedì 31 ottobre - un Crazy party super pauroso. Nella notte più tenebrosa dell'anno si esibiranno performer d’eccezione, ci saranno il dj set firmato Dj Andy e l'energia del Vocalist Rush per rendere la notte delle streghe ancora più elettrizzante. le attrazioni del aprco saranno accessibili fino alle 2 di notte. L'ingresso serale sarà a partire dale 18.

Pumpkin Patch, il campo di zucche in stile americano

Nell'autunno 2022, a Roma, ha aperto un campo di zucche in perfetto stile americano. Si tratta del Pumpkin Patch aperto dalla Fattoria della Zucca, in zona Sacrofano. L’idea di realizzare un incantato campo di zucche a nord di Roma è di tre giovani imprenditrici romane. Qui si inizia scegliendo la zucca giusta, poi si sceglie il laboratorio da seguire: quello di intaglio o di decorazione, quest’ultimo più adatto ai bambini piccoli. Si potrà così realizzare una personalissima Jack O’Lantern, ovvero la tipica zucca di Halloween. E l'esperienza può proseguire con spuntini a base di zucca, incontri ravvicinati con gli animali della fattoria, esplorazione di sculture ispirate alla zucca e alle fattorie americane. Il campo "total orange" aprirà i suoi cancelli tutti i weekend dal 17 settembre all’1 novembre 2022. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un esorcismo a cena

Chi ha mai assistito ad un esorcismo? Il locale Arcade & Food di Roma propone, nella notte del 31 ottobre, un'Exorcism Experience. L'esperienza sarà allestita in una sala e preparata ad hoc per l’occasione, mentre nell’adiacente sala dedicata ai concerti si scatenerà la band dei “Mad Cartoons”, gli ospiti verranno allietati dalle ragazze del Korekara Maid, le cameriere vestite come delle governanti francesi di epoca Vittoriana, sulla scia del trend diventato fenomeno culturale in Giappone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]