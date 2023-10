Halloween a Roma: tutti gli eventi in programma

Si avvicina un nuovo Halloween a Roma. Zucche, ragnatele, streghe e zombie tornano protagonisti di spettacoli, attrazioni e ambientazioni orrorifiche. Il 31 ottobre è alle porte e ci sarà da divertirsi (ma anche da spaventarsi) anche quest'anno nella Capitale. In che modo? Con i numerosi eventi in programma in città e nei dintorni.

Halloween 2023 a Roma

Parliamo di appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti, dai giochi e dai laboratori di intaglio della zucca dedicati ai bambini, alle notti horror per i più coraggiosi. Attrazioni terrificanti, spettacoli teatrali, passeggiate notturne e tanto altro, in programma non solo il 31 ottobre ma sin da ora.

Vediamo, dunque, quali sono gli appuntamenti da non perdere ad Halloween a Roma (elenco in continuo aggiornamento).

Halloween a Magicland

Quest'anno, per Halloween, MagicLand si prepara a trasformarsi in un regno di paura e divertimento. Dal 7 ottobre, il parco divertimenti di Valmontone ha iniziato a popolarsi di scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e molto altro, offrendo una serie di spettacoli, musica, e parate che faranno sussultare e divertire i partecipanti di tutte le età. Le novità di Halloween 2023 includono l'introduzione di quattro nuovi e formidabili horror maze: due pensati appositamente per gli adulti e due per i più piccoli. Inoltre, ci saranno due eventi speciali: sabato 28 ottobre, Lucilla sarà la protagonista della serata, seguita da DJ set di Halloween; martedì 31 ottobre, la notte sarà infernale con il DJ Set e Show curato da Manuel Ribeca, direttamente da La Troya di Ibiza. Per i più piccoli in programma, tra le tante attivitò, anche la Gattobaleno Witch Parade e la Fiesta De Los Muertos, per gli adulti più temerari ci saranno la Parata funebre e la Psycho Emergency, un'ambulanza che trasporterà pazienti fuggiti da un ospedale psichiatrico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween a Cinecittà World

Dal 7 ottobre Halloween è arrivato anche a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma. Zucche giganti, covoni di fieno, lapidi e bare del cinema caratterizzano la Halloween Street che, per un mese, si popola di fantasmi, streghe e scheletri pronti a infestare gli edifici della New York anni ’20. Ben 13 attrazioni da paura: si può varcare la soglia della Horror House e camminare tra i set ispirati dalle pellicole più spaventose di sempre da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, dal Silenzio degli Innocenti all’antro di Lord Voldemort di Harry Potter. Esperienze inquietanti attendono nel nuovo Horror Hotel, un tranquillo albergo cittadino, in cui non tutto è come sembra. E, ancora, a Cinecittà World si potrà entrare nel Cinema dei morti viventi e assistere ad un ricco palinsesto di spettacoli live a tema. Per i più coraggiosi ci sono Inferno, la montagna russa indoor, Manikomio, un angusto percorso sotterraneo al buio e l'Ostello Maledetto, dove trascorrere la notte da brividi. Per i bambini, 14 attrazioni dedicate dove, oltre al divertimento, verranno regalate caramelle e sorprese. Previsti anche truccabimbi e spettacolo di fuoco dopo il tramonto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween nella Riserva dell'Aniene

SuperAbile, in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus, è lieta di invitare grandi e soprattutto piccini alla quarta edizione dell'iniziativa Percorsi d'Autunno all'Orto Avanzato. I Percorsi d'Autunno rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per festeggiare Halloween e scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto e della psicomotricità. In programma "Fantasma dell’opera", laboratorio di spaventosa improvvisazione teatrale in cui i partecipanti saranno chiamati a seguire un copione improvvisato e misterioso; "sBALLOween", laboratorio per giocare e muoversi all'aperto all'insegna della musica e dello spavento; "Orto avanzato", laboratorio all'interno dell'orto, con lezione sulle essenze vegetali e orticole, e giochi didattici e "Pignatte da urlo!", laboratorio manuale dove per costruire una pignatta piena di dolcetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Castello di Bracciano

Halloween si festeggia al Castello di Bracciano, domenica 29 ottobre, mercoledì 1 novembre e domenica 5 novembre. Curiose presenze ed insoliti personaggi aspettano i visitatori al castello di Bracciano per vivere una divertente giornata. Il programma la visita del grande maniero con guida e stravaganti sorprese che animeranno la sala del pozzo. L'evento si svolgerà al chiuso. La giornata prevede: ingresso castello, visita del castello con guida, personaggi nelle sale, ingresso evento Halloween. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Bosco di Paliano

Il 31 ottobre, il Bosco di Paliano apre in occasione di Halloween, dalle 12 alle 22.30, con un programma divertente per tutta la famiglia. Spettacoli, musica, bancarelle, giochi e un super concorso per la maschera più "mostruosa". Il tutto arricchito da diverse proposte eno-gastronimiche nell’area ristoro. Chi si recherà al Bosco di Paliano in occasione di Halloween, potrà anche partecipare al concorso per la maschera più mostruosa, vincendo un viaggio al Castello di Dracula. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween Party al Lavandeto di Roma

Il Lavandeto di Roma apre le porte, sabato 28 ottobre, per una speciale festa di Halloween. A partire dalle 16 e fino alle 18,30, l'area giochi diventerà mostruosa. In programma animazione con horror dance, sfilata delle maschere, spettacolo stregato, merenda e palloncini per tutti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]