Halloween a Roma: tutti gli eventi in programma

Aria di Halloween, in città e non solo. Cresce la voglia di festeggiare questo appuntamento diventato tradizionale, sia per i bambini che per i grandi. Abiti di streghe o vampiri, zombie e zucche incise dall’aspetto “mostruoso”, tante le idee e i colori che a Roma annunciano i festeggiamenti di questa notte magica. In quest’atmosfera notturna, in città si moltiplicano gli appuntamenti tra ristoranti con menù da paura, spettacoli emozionanti e in ambientazioni suggestive e attraversate da personaggi insoliti. Tra maschere, addobbi e il consueto “dolcetto o scherzetto”, scopriamo cosa propone l’Halloween romano.

Halloween a Roma: gli eventi in programma

A Cinecittà World il Parco si è trasformato da settimane con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni e ragnatele. Anche il Parco Rainbow Magicland accoglie i suoi visitatori in un ambiente dedicato a zucche, streghe e personaggi buffi, che saranno protagonisti della notte di Halloween. La notte di Halloween torna anche al Hard Rock Cafè in via Veneto, con mostri scheletri e bambole horror, accompagnati dai cocktails Bloody Mary.

Halloween al Rainbow Magicland

Nel parco divertimenti a Valmontone si comincia sabato 30 Ottobre con un fantastico evento a tema Luna Park, con tanti performer d’eccezione che intratterranno grandi e piccini con una parata itinerante. Domenica 31 Ottobre il divertimento continua con il Circo Nero. Si esibiranno tanti personaggi singolari, buffi, goffi, misteriosi e affascinanti, una sfilata interattiva con clown, acrobati, mangiatori di fuoco, contorsioniste, spettacoli di giocoleria e tanta animazione per tutte le età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween nella Tuscia

Tra panorami solenni e piccoli vicoli, un Halloween itinerante tra storia e un po’ di magia. Un’ escursione adatta a tutti, anche ai bambini. Partendo dal “borgo fantasma” di Celleno, si fa un piacevole percorso che, attraversando coltivi, boschi, e dolci collinette tufacee, conduce al borgo di Roccalvecce e, infine, all’incantevole “paese delle fiabe”, reso magico dalla Street Art dei murales. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween a Cinecittà World

Il 31 Ottobre il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni e ragnatele. I più famosi film dell’orrore prendono vita con 9 nuove attrazioni a tema! Apre la giornata l’Halloween Show, per rivivere le emozioni del piccolo e grande schermo. Ritorna arricchita da 3 nuovi set l’ Horror House, percorso al buio tra le scene più terribili della storia del cinema horror. Spazio anche al CineTour e un viaggio sulla roller coaster Inferno, la montagna russa infernale. Per i più piccoli, il percorso intitolato il Bosco Stregato. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Halloween all’Hard Rock Cafè

La vigilia di Halloween torna il consueto appuntamento per i più piccoli e le loro famiglie: il Lil Monsters Ball. Dalle 10 alle 12 mostruose creature aspettano i clienti per una deliziosa colazione americana. Il 31 ottobre dalle 20 mostri, scheletri e bambole horror accoglieranno i presenti per una serata di musica buon cibo e divertimento accompagnati dal dj set di DJ Messy G - Gemma Cuneta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween nel centro storico di Viterbo

Quarta edizione della Notte di Mezzo – Halloween Il Passaggio che culminerà il 31 ottobre, con la notte in cui i mondi si incontrano. Il 31 ottobre si anima di eventi: dalle ore 16 alle 20 “Dolcetto Scherzetto?”. Nel cuore del centro storico sarà possibile incontrare le “Streghe della Notte di Mezzo” con cesti di caramelle che saranno distribuite ai bambini e alle maschere più divertenti. Presso la casa ponte a San Pellegrino, dalle ore 16 alle 20, Imperatrici, Regine, Fate, Streghe, Donne fantastiche della Tuscia sveleranno attraverso gli arcani di Faul le loro storie nella notte magica di Halloween. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween nel borgo di Pico

La magia di Halloween incontra l'allegria del vino. Un evento unico nel suo genere, dove "L'allegria del Vino incontra la magia di Halloween". Persone in maschera, un fiume di vino, di odori sapori e colori avvolti dalle tenebre. Dal pomeriggio, Trick or Treat per le vie e i vicoli del paese. Durante la serata: Vino delle migliori cantine, Stand Artigianato, Stand Gastronomici, Artisti di strada, Cartomante, Mangiafuoco, esposizione horror painting, Pallonciniere, Street Music, Horror guest book, Makeup bambini e adulti e tante storie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Castello di Bracciano

La notte di Halloween il Castello Odescalchi di Bracciano ospiterà la Famiglia Addams, un evento unico nel suo genere. Nelle antiche sale del famoso maniero, Morticia e i suoi famigliari vi aspettano per trascorrere insieme un evento molto speciale, con sorprese, strane presenze e particolari avvenimenti. I personaggi della stravagante famiglia Addams vi faranno vivere un pomeriggio inconsueto e divertente nella splendida cornice del Castello di Bracciano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Parco Cinque Sensi

Il bosco ammantato di tenebra e mistero si trasforma in un grande villaggio di divertimento oscuro animato dagli "Artigiani dei Sensi", le terribili guide del bosco, che daranno l'anima per trasformare un anonimo Halloween in un anomalo Halloween per bambini, famiglie e piccoli gruppi. Tanti gli eventi in programma: Percorso a piedi scalzi, Pane alla zucca, Crea la tua Zucca Magica, Caccia alla pentola dei dolcetti. Il brivido è assicurato in questo bosco stravagante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Teatro San Paolo

In una clinica per mostri, il primario dottor Dracula e sua moglie Vampiria, accolgono tutti i mostri che hanno dei problemi di salute. Una passerella di mostri famosi come Frankenstein, il fantasma Formaggino, la Sposa Cadavere, streghe e altri saranno protagonisti di questo spettacolo comico e molto interattivo. Spettacolo comico e ricco di interazioni con il pubblico. Adatto a tutti i bambini! [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Ristorante La Locanda

Per Halloween il ristorante organizzerà un evento durante il quale interverranno gli artisti del Circo Nero. Sarà un vero e proprio festival durante il quale artisti circensi si esibiranno in giochi di fuoco, di equilibrismo, carte e molto altro. L'ingresso durante i giorni del festival sarà libero, ci sarà un piccolo sovrapprezzo sul menù della casa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween a Borgo Ripa

Halloween in Maschera nel Giardino Segreto delle Luci di Borgo Ripa. Due stage interni dove ballare un giardino delle luci e un ospedale del terrore, in compagnia di giocolieri zombie e un’animazione spaventosa. Per una notte, solo per una notte, una bellissima scenografia di luci illumineranno un giardino segreto nel cuore di Trastevere nella città di Roma. La maschera più bella verrà premiata con un Don Perignon. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween all’Hotel Quirinale

Una notte di halloween nei splendidi saloni ottocenteschi dell'hotel Quirinale dove vivere un percorso horror tra i saloni e il teatro dell'opera di Roma. Aperitivo, Cena e Discoteca per un Halloween Party da paura! Il 31 ottobre si percorreranno tutti i corridoi cercando il Fantasma della Callas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Bosco della Favole

Parco a tema Halloween per tutta la famiglia. È il Bosco delle Favole - Halloween before Christmas. Un Bosco Incantato dove Fantasmini e Streghette si divertono a giocare in piena libertà di giorno e di notte. Nuovi spettacoli e nuovi personaggi. Un magico labirinto Kids e Baby. Baby Dance - Halloween Night. Tanti simpatici scherzi. Un atmosfera che ti sorprenderà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al borgo di Rocchette

Notte di spettri, vampiri e streghe. La serata del Castello della Paura anima il borgo medievale di Rocchette con “mostruosi” appuntamenti per adulti e bambini. Un ricco giro gastronomico con sapori autunnali tipici sabini in un’ambientazione e un’atmosfera unica che solo il borgo di Rocchette può dare. Le cantine del paese si apriranno con 7 tappe di degustazione. Uno spettacolo itinerante che porterà i partecipanti per i vicoli del paese dal cuore della piazza fin in cima alla chiesa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween a Largo Venue

Il “dia de los muertos” messicano è una delle feste più importanti del Messico, ma attenzione a non confonderla con Halloween perché è molto di più, è cultura. Ci sarà Catrina, la signora teschio vestita di abiti sfarzosi, dell’associazione Amar a Mèxico realizzata dall’artista Ricardo Soltero e tutto lo staff sarà truccato da Catrina e per chi vorrà tre truccatrici professioniste vi truccheranno per l’occasione. I bambini saranno assorbiti dal clima messicano partecipando a tantissimi laboratori a tema Dia de Los Muertos, come La valigia dei giochi che farà insieme ai bambini le maschere della Calavera e altre attività manuali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Halloween al Bosco di Paliano

Una giornata interamente dedicata alla Festa di Halloween per grandi e piccini con spettacoli, giochi, fachiri, musica e cartomanti, percorso horror, tiro con l’arco ai fantasmi, passeggiate a cavallo con la lanterna. Bbq notturno o possibilità di cenare su prenotazione, con musica e dj set. Inizio della Festa di Halloween con La pentolaccia e il Lancio delle lanterne. Esibizione dei fachiri del fuoco e Percorso horror. [TUTTE LE INFORMAZIONI]