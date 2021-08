Magicland: allestito hub tamponi all'ingresso del parco. Obbligatorio il Green pass

Come da inizio pandemia a Magicland il divertimento continua in sicurezza

In conformità con il Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire ai visitatori di accedere in sicurezza e continuare a vivere giornate indimenticabili.

La straordinaria macchina organizzativa di MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, si è messa in moto e in poche ore ha allestito l’Hub Tamponi con un percorso dedicato che permette di far accedere al Parco anche chi sia sprovvisto di Green Pass o certificazione Covid, ad eccezione dei minori di anni 12.

I tamponi rapidi verranno effettuati da personale specializzato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al costo di 5 euro su prenotazione online https://magicland.it/it/landing/Greenpass

Pertanto da oggi, venerdì 6 agosto 2021, in conformità con il Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021, l’ingresso a MagicLand sarà subordinato alla presentazione di: Green Pass (cartaceo o digitale). Certificazione Covid-19 che attesti di aver fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19 (validità 9 mesi). Certificazione attestante la guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6. Test molecolare o antigenico rapido, negativo al virus Sars-CoV-2 (effettuato al massimo 2 giorni antecedenti la data di visita). Certificato medico attestante di appartenere alle categorie esonerate.

In assenza di tali requisiti, MagicLand non potrà autorizzare l'accesso. Rimane in vigore l'obbligo dell'uso della mascherina al chiuso e nelle aree particolarmente affollate e il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 mt.

Chi è esonerato dall'obbligo di presentare il Green pass

• I minori di 12 anni non sono tenuti alla presentazione di nessun tipo di documentazione

• i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per maggiori informazioni sul Green Pass, compresi eventuali aggiornamenti, invitiamo a visitare il sito del Governo italiano (https://www.dgc.gov.it/web/).

Tutte le informazioni qui: https://magicland.it/it/landing/Apertura_sicurezza

Biglietti e abbonamenti

Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti che permettono di risparmiare, acquistando in anticipo online - serale da €9,90, intero da €19,90 - oltre a pacchetti Famiglia e Amici.

Molteplici sono le formule di abbonamento, dal Bronze a partire da € 44,90 all’abbonamento combinato con Zoomarine a partire da € 99,00.

Utile da sapere:

• Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it

• Come raggiungere MagicLand: situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da Sud.

A proposito di MagicLand

Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. Offre al pubblico 38 attrazioni per coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, sette chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.

Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di investimenti quinquennale annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone le elevate potenzialità.