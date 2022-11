Il Grande Fratello dice addio a Cinecittà

Il Grande Fratello, dopo ventidue anni, potrebbe lasciare Cinecittà. E' questa l'indiscrezione lanciata da Davide Maggio nel pomeriggio del 14 novembre.

"Possiamo anticiparvi - si legge sul sito www.davidemaggio.it - che, a partire dalla prossima edizione, la casa più spiata d’Italia abbandonerà la collinetta che l’ha ospitata per oltre due decenni. Non solo, infatti, è in scadenza il contratto di affitto con il celebre complesso di studi cinematografici ma pare che quest’ultimo abbia deciso di dire definitivamente addio alle produzioni televisive".

Sempre stando a quanto riporta Davide Maggio, sembrerebbe che Endemol Shine abbia già individuato alcune location dove trasferire la Casa del Gf: si tratta degli studi Voxson in via di Tor Cervara e degli studi Videa in via Livigno. La casa del longevo reality show, dunque, non ha intenzione di lasciare Roma, ma solo di cambiare zona.

La casa del Grande Fratello via da Cinecittà

L'addio a Cinecittà segnerebbe la fine di un lungo sodalizio tra gli studi cinematografici romani e la famosa casa protagonista di Canale 5. La Casa del Grande Fratello, infatti, fu una novità assoluta negli spazi siti tra via Lamaro e via Tuscolana nel 2000, quando andò in onda la prima edizione del GF.

Per la prima volta un gruppo di "non famosi" venne chiuso all'interno di 4 mura, 24 ore su 24, i concorrenti vennero spiati da numerose telecamere, senza poter avere alcun contatto con l'esterno. In oltre 20 anni il programma è cambiato, si sono modificate le regole del gioco, al GF Nip è seguito lo spin-off "Vip", sono cambiati conduttori, opinionisti, arredamento, ma la casa dagli Studi di Cinecittà non si era mai spostata.

Non resta, dunque, che attendere conferma dell'indiscrezione da parte di Endemol Shine, per scoprire se e dove traslocherà la casa più spiata d'Italia.