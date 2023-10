Marina Eliano incoronata principessa al Gran Ballo Viennese di Roma

Marina Eliano, studentessa di Pompei è stata eletta Principessa del Gran Ballo Viennese, il grande appuntamento da favola della Capitale che si è tenuto nella sala da ballo del St. Regis Rome.

La ragazza è stata incoronata nella XV edizione dell’evento e insieme al suo accompagnatore Enrico Maria Proria rappresenterà l’Italia all’Opernball austriaco il prestigioso evento trasmesso tutti gli anni in mondovisione dall’Opera di Vienna. La Principessa si è distinta rispetto alle altre 25 partecipanti al termine di una settimana impegnativa e ricca di emozioni durante la quale le ragazze hanno partecipato a lezioni di Bon Ton, svolte dall'Accademia Italiana di Galateo, ma anche di Make-up, con Pablo Gil Cagnè, lezioni di Valzer curate dal Maestro Fabio Mollica. Grande novità di questa edizione l’importante collaborazione con la Sensual Dance Fit, il primo programma di danza e motivazione ideato dalla ballerina, coach internazionale e storica presidente di giuria a Ballando con le stelle Carolyn Smith.

Il Grande Ballo Viennese di Roma non solo mira ad infondere i lavori di un tempo ma allo stesso tempo sostiene progetti di solidarietà come quello dell’Associazione Frida - Donne che sostengono le donne. Elvia Venosa, ideatrice e coordinatrice dell'evento ha dichiarato: “Mi piace l'idea di riportare i giovani al recupero di valori quali gentilezza, eleganza, proponendo un divertimento genuino e privo di eccessi. È un modo perché i ragazzi tornino a guardarsi negli occhi, senza telefonini né chat, ma solo con la voglia di stare insieme”.

Non sono mancate anche in questa edizione le rappresentanze del Governo austriaco a ricordare il profondo legame con la città di Vienna e con la tradizione dei suoi balli ottocenteschi: Mr. Baxant, rappresentante della Città di Vienna; il Colonnello di stato Maggiore Johann Lattacher, addetto militare per la Difesa presso l'Ambasciata d'Austria in Italia; l’On. Volker Reifenberger, Presidente della commissione Difesa del Parlamento austriaco; l’On. Hubert Fuchs, ex Sottosegretario alle Finanze e membro del Gruppo parlamentare Austria-Italia. A rappresentare il 1 Reggimento dei Granatieri di Sardegna il Tenente Colonnello Bellinghieri. Insieme a loro volti noti dello sport e dello spettacolo che hanno aderito alla manifestazione: lo schermidore Stefano Pantano, il ballerino Alessio Stia, gli attori Andrea Preti e Mario Ermito, Umberto Gaudino ballerino professionista del programma Amici di Maria De Filippi e campione di danze latino americane, Martina Miliddi e Benedetta Vari ex partecipanti al talent di Canale 5, insieme a Naomi Mele e Roby Guerrini.