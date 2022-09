“Er gol de Turone era bono”: la ferita dei romanisti diventa film

Il gol di Turone era buono? Da circa quarant’anni il popolo romanista si interroga su uno degli episodi sportivi più celebri e discussi d’Italia. Quella svista arbitrale costò ai giallorossi uno scudetto ed è ancora oggi una ferita che brucia, tanto che la nota recriminazione “Er gol de Turone era bono” è diventato un film. Il documentario, diretto da Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet, sarà presentato alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma dal 13 al 23 ottobre.

Er gol de Turone era bono: il documentario

"Una cosa incredibile che appassiona ancora gli sportivi romani. Una follia che dura da 40 anni, sono stata ‘obbligata’ a prendere questo documentario che ovviamente passerò di domenica" - ha commentato scherzando la neo direttrice del festival, Paola Malanga.

La storia del gol di Turone

Il 10 maggio 1981, al Comunale di Torino si gioca Juventus-Roma. C’è in ballo lo scudetto. Al 72° minuto, quando le due squadre sono ancora 0 a 0, Maurizio Turone della Roma fa un gol di testa. L’arbitro Paolo Bergamo convalida, ma immediatamente intercetta con lo sguardo la bandierina gialla del guardalinee Sancini, decreta il fuorigioco e annulla il gol. Restano 0 a 0 e la Juve vince lo scudetto. la polemica dilaga e l’episodio è visto e rivisto alla moviola. Ferita lacerante e ancora aperta, il gol di Turone è il soggetto del documentario nel quale immagini di repertorio e accesi dibattiti d’epoca si mescolano a nuove interviste e testimonianze, nelle quali scendono in campo i protagonisti, da Turone a Bergamo e Sancini, a Prandelli, Marocchino, Pruzzo, Conti ed altri per tentare di rispondere sempre a quella domanda: ma il gol di Turone era buono?