Sabrina Ferilli, il ritorno su Rai 1 con la serie "Gloria"

Da lunedì 19 febbraio, su Rai 1, va in onda Gloria, nuova serie tv, in sei episodi, che vede protagonista Sabrina Ferilli, affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimaldi, per la regia di Fausto Brizzi.

Dopo 12 anni la Ferilli torna protagonista della prima serata di Rai 1 con una serie che si ispira a due grandi film del cinema italiano: "Viale del Tramonto" ed "Eva contro Eva" – e a una serie di grande successo come la francese “Call My Agent”.

Gloria andrà in onda lunedì 19 e poi giovedì 26 e venerdì 27 febbraio su Rai 1. Gioca sui toni del divertimento proponendo però anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social.

La serie è prodotta da Eagle Pictures, in collaborazione con Rai Fiction, ed è tratta dalla sceneggiatura originale di Roberto Proia “Vorrei vedere te”.

Chi è Gloria

Gloria è una vera diva, un’adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso e per il ruolo Sabrina Ferilli – che ha subito amato il personaggio per le sfumature di dramma e comicità che lo caratterizzano - è stata la prima e unica scelta della produzione e del regista.

Con l'attrice romana torna anche Massimo Ghini, ricreando una coppia cinematografica e televisiva di grande successo. La scrittura dei sei episodi della serie è stata affidata all’autore stesso del soggetto (che è anche produttore del progetto), Roberto Proia, e agli sceneggiatori Fausto Brizzi e Paola Mammini.