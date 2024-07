Quanta Roma al Globo d'Oro: da Paola Cortellesi a Micaela Ramazzotti, tutti i premiati

Si è svolto a Roma, nella cornice dell'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo (e in diretta su RaiPlay), lo scorso 3 luglio, la 64esima edizione del Globo d'Oro, premio cinematografico che viene assegnato annualmente dall'Associazione della Stampa Estera in Italia. Riconoscimenti sono arrivati a tanti romani e tante romane.

A Paola Cortellesi è andato il premio Miglior Film per "C’è ancora domani", a Matteo Garrone il premio Miglior Regia per "Io Capitano", Micaela Ramazzotti è stata premiata come Miglior Attrice per "Felicità" (anche suo debutto alla regia), mentre il premio di Miglior Attore è andato ad Elio Germano per "Confidenza".

"C’è ancora domani” Miglior Film al Globo d'Oro 2024. Grazie Claudio Lavanga e Alina Trabatton alle giornaliste e ai giornalisti della stampa estera. Grazie alla squadra meravigliosa che ha dato vita a questo film, grazie a tutte le persone che lo hanno amato. Paç fat. Allego foto di contentezza", ha scritto Paola Cortellesi su Instagram.

Tutti i Globi d'Oro 2024

Nel corso della 64esima edizione della kermesse il Globo d'Oro è andato anche a Trudie Styler, arrivata a Roma con il marito Sting, per il documentario "Posso entrare? An Ode To Naples", a Giovanna Mezzogiorno per il cortometraggio "Unfitting" (suo esordio alla regia), a Rebecca Rebecca Antonaci per "Finalmente l’alba" di Saverio Costanzo, a Margherita Vicario per la sua opera prima "Gloria!" e per la colonna sonora di Davide Pavanello.

Sul palco del Globo D'Oro 2024 sono saliti anche Micaela Ramazzotti e Stefano Accordi premiati per la Migliore serie tv "Un amore".

Come riporta l'Agenzia Dire, la cerimonia di premiazione – che ha visto come conduttori i due direttori artistici Claudio Lavanga, corrispondente per NBC NEWS, e Alina Trabattoni, giornalista internazionale e corrispondente estera per TRT World – ha ospitato due star d’eccezione: Monica Bellucci, che ha ritirato il premio alla Carriera accompagnata a sorpresa dal regista Tim Burton. La serata ha visto il trionfo anche di Daniele Luchetti e Francesco Piccolo per "Confidenza", Giovanni Veronesi per la Miglior Commedia per "Romeo è Giulietta", Paolo Carnera per la fotografia di "Adagio" di Stefano Sollima e all’attore Maurizio Lombardi il Globo d’Oro Italiani nel mondo per essersi distinto nella sua arte e per l’impegno nel portare alta la bandiera italiana nel mondo.

La 64esima edizione del Globo d'Oro è stata anche l'occasione per celebrare Sandra Milo, scomparsa lo scorso gennaio e vingitrice del Globo alla Carriera nel 2020.

“Essendo assegnato dai corrispondenti esteri in Italia – ha commentato Claudio Lavanga – il Globo d’Oro riflette, di anno in anno, sempre più la sua natura internazionale. Non solo questa edizione abbiamo premiato ancora una volta i più grandi talenti italiani, ma abbiamo avuto l’onore di avere con noi star mondiali del calibro di Monica Bellucci, Tim Burton, Sting e Trudie Styler”. “Il cinema italiano ha una storia ricca e gloriosa – ha aggiunto Alina Trabattoni- e celebrare talenti di questa levatura non solo è ispirante, ma anche un esempio per il mondo. Siamo grati di aver avuto l’opportunità di contribuire al patrimonio del cinema italiano e siamo entusiasti di continuare a condividere le loro straordinarie storie con il mondo”.

