Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2023 e Miss Etruria 2023: elette Giulia Presciutti e Alessandra Zonno

Presso l’arena dell’Alma Festival di Marina di Cerveteri si è svolta la quarta finale regionale dell’84esima edizione di Miss Italia che ha visto eleggere Giulia Presciutti Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2023 e Alessandra Zonno Miss Etruria 2023.

Le ragazze in gara si sono esibite in diverse coreografie, dedicate alla moda beachwear e sportswear, con abiti da sera e gioielli Miluna e con il classico body da gara per il fatidico passaggio davanti alla giuria (composta dal consigliere città metropolitana di Roma Capitale Alessio Pascucci, la vice presidente del consiglio comunale di Cerveteri Linda Ferretti, Marilena Ravaioli, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone, l’avvocato del Codacons Cristina Adduci e i due proprietari dell’Alma Club di Marina di Cerveteri Federico Peluso e Marco Fellone). Nel corso della serata si sono succeduti diversi momenti di spettacolo, con i “Bro Safari Crew”, formazione del Centro Artistico Balletto di Tolfa diretto dalla prof. Marilena Ravaioli, e con due delle ragazze che si sono esibite, rispettivamente, in un monologo di Alda Merini “E poi fate l’amore” e nel brano di Mina “Parole Parole”.

Alla fine a trionfare sono state la 28enne Presciutti è nata a Roma ma è residente ad Ariccia, alta 170 cm, mora con occhi marroni è diplomata al liceo scientifico e laureata in moda e design. Zonno, 26 anni, è romana di Tor Pignattara, alta 175 cm, castana con gli occhi marroni è diplomata al liceo linguistico. Entrambe le ragazze accedono alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Le altre classificate non vincitrici Ginevra Ghezzi (18enne di Roma che abita all’Eur), Erica Piticco (20enne di Latina ma residente ad Anzio), Elena Astemio (18enne di Roma, zona Pescaccio), Claudia Seminatore (22 anni di Blera provincia di Viterbo) saranno in gara nelle prossime finali regionali.

A seguire il calendario dei prossimi appuntamenti: