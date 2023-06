La spiaggia di una delle metropoli spagnole più frizzanti, un ritmo tutto da ballare e un segreto da rivelare: sono questi gli ingredienti di “Due notti a Barcellona”, il nuovo singolo di Giulia Penna in uscita il 16 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali (distribuzione Ada Music Italy).

Con questo nuovo brano, la cantante romana abbraccia il mondo latin, dando un assaggio di quello che sarà il suo nuovo percorso musicale e i nuovi progetti per il futuro. Il video di “Due notti a Barcellona”, in uscita il 19 giugno, svelerà infatti per la prima volta alla sua community una notizia inedita e sorprendente.

"Due Notti A Barcellona è il primo brano del mio nuovo progetto latin, che vedrà la pubblicazione di nuovi singoli nel corso dell’anno ed è una canzone frizzante e ballabile - racconta Giulia Penna - È un brano che sarà la colonna sonora di un momento molto importante per me, prometto che nei prossimi giorni vi racconterò tutto, manca poco, ma per ora aspetto insieme a voi l’uscita di questa canzone per poterla ballare in spiaggia così come spero farete voi in questa estate".

Giulia Penna è una cantante poliedrica, che cura personalmente ogni aspetto musicale e visivo dei suoi progetti artistici. Il palcoscenico è casa per lei e la musica dà voce alla sua genuinità, alla sua energia dirompente e la sua voglia di raccontare la sua storia come in un diario. Il brano è stato da scritto da Giulia Penna, Andrea Blanc e Ernesto Conocchia e prodotto da Gianmarco Grande e Andrea Blanc.