Giulia Penna, la nota influencer romana si è sposata

La cantante e influencer romana Giulia Penna si è sposata, sabato 16 settembre, con il suo Yuri. Il matrimonio si è svolto con rito religioso, presso la Basilica di Santa Sabina a Roma, mentre il ricevimento è avvenuto presso il Borgo della Merluzza.

Le nozze sono state la celebrazione di 16 anni d'amore, Giulia e Yuri, infatti, si sono conosciuti da adolescenti e da allora non si sono più lasciati. Il loro amore quasi d’altri tempi è stato anche tenuto nascosto alla community di Giulia Penna fino allo scorso giugno, quando la cantante ha rivelato il segreto in occasione della pubblicazione del video del singolo Due notti a Barcellona, in cui è stato documentato proprio l’addio al nubilato.

Il matrimonio tra Giulia e Yuri è stato una lunga festa, che tra musica dal vivo, gioia, spensieratezza e tanti momenti emozionanti, ha riunito i parenti e gli amici più cari alla coppia.

Di seguito il video delle nozze:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.