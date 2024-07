È romana l'autrice del primo libro italiano sull'accettazione nei bambini. Giulia Brocco: "Non si piacciono già a 5 anni"

Mirò, un piccolo mostro che si guarda allo specchio e scopre di non piacersi. E' il protagonista dell'albo illustrato con cui Giulia Brocco porta nelle librerie e nelle scuole di Roma e d'Italia il tema delicato dell'accettazione nei bambini. L'autrice romana, classe 1990, è la più giovane scrittrice italiana a trattare il tema dell'accettazione nel bambino e a farlo con una storia fantastica che si rivolge proprio ai piccoli lettori. Mirò è stato pubblicato a febbraio 2024, con le illustrazioni di Julien Bertolin, dalla casa editrice Il Ciliegio.

"La letteratura dell'infanzia molto spesso tratta il tema della diversità in modo generico, il mio libro, invece, è improntato proprio sull'accettazione sin dai primi anni di vita", ha raccontato Giulia Brocco a RomaToday. Dopo 3 anni di ricerca, l'autrice romana ha realizzato un progetto che punta ad essere molto di più di un albo illustrato: "Facendo le mie ricerche, mi sono resa conto che i libri che affrontano il tema dell'accettazione sono esportati dall'estero e tradotti. Il mio è un progetto tutto italiano, nato dall'esigenza di trasmettere qualcosa di positivo e di essere accessibile a tutti, anche ai più piccini. Di base è un albo illustrato - aggiunge Giulia - puoi leggerlo e riporlo in libreria per sempre, ma vuole essere molto di più, riportare nella famiglie e nella scuola l'abitudine delle letture a voce alta, il racconto delle fiabe, come ci ha insegnato Gianni Rodari, per aiutare i più piccoli a relazionarsi, ad accettarsi".

Il progetto educativo Mirò, di cosa si tratta

"Mirò" è anche un progetto educativo che Giulia Brocco sta portando nelle scuole, nelle librerie e nei luoghi di cultura di Roma e d'Italia. Nella Capitale e nei suoi dintorni, ad esempio, "il mostriciattolo che non si accettava" ha visitato Explora - il Museo dei Bambini di Roma, la Scuola del Girasole colorato e la Scuola del Gelsomino in zona Garbatella, scuola di infanzia e primaria del Comune di Bracciano, di Canale Monterano, di Manziana e Monterviginio, in provincia di Viterbo è stato presso l'Asilo nido Sedi Cooperativa Gea - di Colle Diana (Sutri). Il libro è correlato di un laboratorio didattico per le scuole con una serie di attività e giochi specifici, per stimolare empatia, senso di accettazione ed è acquistabile anche con la carta docente.

"Quando vado nelle scuole - ha raccontato Giulia Brocco a RomaToday - porto con me anche il peluche di Mirò, in modo che i bambini possano vederlo, affezionarsi e lasciarsi maggiormente coinvolgere dal libro. Leggo ad alta voce, faccio delle domande per verificare la comprensione del testo e cerco di coinvolgere i bambini per capire se si ritrovano in questa storia. Nel libro - ha aggiunto l'autrice - Mirò è un mostro che non si piace e per questo non si fa vedere, dunque ai bambini chiedo 'secondo voi cos'è?'. I bambini fanno delle ipotesi, ma poi chiedo nuovamente loro 'Cosa ci interessa davvero? Com'è fatto o come sta?". Attraverso questa storia fantastica, dunque, la scrittrice romana entra in empatia con i più piccoli, per poter chiedere loro se si ritrovano in questo racconto, se si piacciono o se c'è qualcosa del loro aspetto che vorrebbero cambiare: "I bambini che si piacciono sono una percentuale piccola, quasi tutti non si accettano completamente. Ricordo, in particolare, una bambina della scuola dell'infanzia che davanti a tutti i compagni e alle maestre disse di vedersi brutta. Questo è un segnale d'allarme - ha sottolineato Giulia Brocco - è quello a cui ci sta portando la società. Mirò è un piccolo semino che speriamo porti frutto nel tempo", ha concluso l'autrice.

Giulia Brocco è nata a Roma e cresciuta a Canale Monterano (in provincia di Roma) nel 1990. E' laureata in Lingue e Letterature straniere e moderne, da anni lavora a stretto contatto con i bambini e da sempre è legata al mondo della comunicazione. La letteratura d'infanzia è stata un'esigenza creativa per lei, il suo obiettivo è scrivere libri per piccoli lettori che però possano toccare anche il cuore degli adulti. Mirò è il suo primo libro pubblicato già nelle librerie. L'autrice sarà presente per il firma copie alla prossima edizione di Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria a dicembre a Roma.