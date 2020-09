Borghi magici e grotte suggestive: 5 luoghi da scoprire nel Lazio

L'autunno è ormai alle porte, ma le temperature miti e le giornate soleggiate, ci fanno ancora respirare aria d'estate. E, dunque, perché non approfittare delle belle giornate per una piacevole gita fuori porta nel Lazio?

La nostra regione è ricca di angoli da scoprire. Dai laghi alle cascate, dai borghi alle montagne, c'è un variegato mondo di bellezze da conoscere. Oggi RomaToday ve ne suggerisce 5:

Grotte di Pastena e Collepardo (Frosinone)

Hanno registrato il record di visite nel mese di agosto e sono due siti speleologici, in provincia di Frosinone, che vale la pena assolutamente visitare. Le Grotte di Pastena e Collepardo sono tra i luoghi più magici e affascinanti della Ciociaria. Le prime sono inserite all’interno del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e sono definite tecnicamente come “grotte di attraversamento”, completamente percorribili, dall’inghiottitoio fino alla risorgenza. Le seconde affascinano con le loro maestose vote ricche di stalattiti e stalagmiti. A queste si aggiunge anche il Pozzo d'Antullo, sempre nel comune di Collepardo, una grandiosa voragine di origine carsica, alle pendici dei monti La Monna e Rotonaria, nel complesso degli Ernici.

Monte Livata (Roma)

Siamo in provincia di Roma, a circa un'ora dalla Capitale, nel comune di Subiaco. Monte Livata appartiene alla catena dei monti Simbruini ed è una meta da vivere tutto l'anno. L'inverno diventa rifugio di sciatori, d'estate oasi felice di chi vuole fuggire dall'afa romana. Lunghe passeggiate, ma anche rilassanti picnic sul prato con amici e bambini hanno un incredibile potere rigenerante per la mente, per il corpo e per gli occhi, con tutte le vette a fare da cornice.

Tuscania (Viterbo)

Siamo in provincia di Viterbo, in quello che potremmo definire un museo a cielo aperto. Tuscania sorge su sette promontori di roccia tufacea regalando dei panorami davvero suggestivi. In passato furono gli Etruschi a rendere questa cittadina potente, sfruttandone anche l'ottima posizione geografica. Oltre ad un giro a piedi per tutto il borgo, vale la pena visitare il Museo Nazionale Archeologico e, nelle campagne di Tuscania, le necropoli dell'Olivo e della Peschiera e la tomba della Regina. Interessante anche una visita all'Abbazia cistercense di San Giiusto a circa 4 km da Tuscania.

Campodimele (Latina)

Andiamo sul versante pontino dei Monti Ausoni, a Campodimele, in provincia di Latina. Un borgo piccolo, noto anche come il "paese della longevità", con un segreto elisir di lunga vita. A caratterizzarlo la sua cinta muraria medievale, con 14 torri semicilindriche e le splendide vedute sul Monte Faggeto da una parte, sul golfo di Gaeta dall'altra. Campodimele è tutelata come bene culturale e, ancora oggi, abitata. Ideale per staccare la spina dal caos della città e fermare il tempo per un po'.

Greccio (Rieti)

Ultima tappa in provincia di Rieti in uno dei borghi medievali più amati nel Lazio. Greccio, che ancora oggi conserva la pavimentazione dell'antico castello e tre delle sei torri. Un luogo ameno, circondato da boschi di querce, dalla forte spiritualità per il suo legame con San Francesco d'Assisi. Qui, infatti, il santo si recava a pregare in una capanna, qui, venne realizzata la "Cappelletta" dedicata proprio a San Francesco. Da visitare la Chiesa di Santa Maria del Giglio e il Santuario di Greccio. Famosa a Natale per il presepe vivente, Greccio è bella da visitare tutto l'anno, per la sua bellezza, per il suo patrimonio culturale, per la buona cucina.