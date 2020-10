Giovanni e Livia, trasteverini di 99 e 88 anni a Ballando con le stelle: "Nipoti e pronipoti tifano per noi"

Giovanni Lupi e Livia Nulli. Lui 99 anni, lei 88. Coppia nella vita e ballerini per passione. Due trasteverini d'altri tempi, che hanno attirato persino l'attenzione di Milly Carlucci e che prossimamente arriveranno in prima serata a Ballando con le stelle.

Tutto è partito da una cena organizzata a piazza San Cosimato dall'associazione Trastevere Attiva, come racconta a RomaToday il presidente dell'associazione Gianfranco Caldarelli: "Quella cena in piazza è stata l'occasione in cui una collaboratrice di Milly Carlucci ha visto ballare Giovanni e Livia ed è rimasta colpita da quella esibizione, al punto da voler approfondire la loro conoscenza e portarli alle selezioni di Ballando on the road".

Livia e Giovanni a Ballando con le stelle

Livia e Giovanni si sono presentati ai provini all'Auditorium Parco della Musica e sono stati selezionati per esibirsi a Ballando con le stelle, in prima serata.

"Io e Giovanni siamo sposati dal 16 aprile 1952 - racconta la signora Livia a RomaToday - balliamo da sempre, non abbiamo mai perso una sagra, abbiamo ballato nelle sale, ora questo Coronavirus ci ha bloccato purtroppo".

La passione per il ballo accomuna da tantissimi anni la coppia di trasteverini che, però, mai avrebbero immaginato di arrivare in televisione: "Ci hanno visto a piazza San Cosimato e hanno voluto conoscerci. All'Auditorium abbiamo chiesto di ballare un viennese e abbiamo ricevuto tanti applausi, ora andremo in tv. Non ci credo ancora", confessa Livia.

Tre figli, quattro nipoti, sei pronipoti e tanti amici. A casa Livia e Giovanni hanno una squadra speciale che fa il tifo per loro. L'esibizione della coppia di trasteverini andrà in onda su Rai 1, in prima serata, a Ballando con le stelle, il prossimo 24 ottobre.