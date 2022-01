Giorno della Memoria, dal Miur a Tor Bella Monaca ecco i principali eventi per commemorare l'Olocausto

Nel Giorno della Memoria, commemorazione delle vittime dell'Olocausto nella data in cui l'Armata Rossa entrò nel campo di sterminio di Auschwitz in Polonia nel 1945, a Roma si terranno numerose iniziative, a partire dalla deposizione di una corona di fiori in largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei, da parte di Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico rispettivamente presidenti di Senato e Camera. Alla cerimonia, che avrà inizio alle 9, sarà presente la presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello, il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni e il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni.

La cerimonia ufficiale al Miur

La celebrazione ufficiale, invece, quest'anno sarà al ministero dell'Istruzione a partire dalle 11 e in diretta televisiva su Rai Uno. Il Ministro Patrizio Bianchi e Nomei Di Segni premieranno le scuole vincitrici del concorso "I giovani ricordano la Shoah", promosso dal Miur sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica con la collaborazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Il concorso è rivolto a tutte le scuole del primo e secondo ciclo con lo scopo di "promuovere l'approfondimento e la riflessione sulla Shoah tra le studentesse e gli studenti". La conduzione dell'evento è stata affidata all'attrice Eleonora Giovanardi.

Il viaggio della Memoria diffuso

Il 28 gennaio andrà in scena il Viaggio della Memoria, che per anni ha portato centinaia di giovani romani ad Auschwitz, mentre quest'anno sarà un itinerario diffuso nei luoghi della memoria presenti in Italia, una sorta di staffetta che passerà per il campo di concentramento di Fossoli, il binario 1 della stazione Tiburtina a Roma da dove partivano i treni carichi di ebrei deportati, il Memoriale della Shoah a Milano, la risiera di San Sabba usata come campo a Trieste e infine il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara.

Lia Levi all'archivio di Stato

L'Archivio di Stato, con il patrocinio della Comunità Ebraica romana, ha organizzato per il 27 gennaio un evento dedicato a Lia Levi, 90 anni, giornalista, sceneggiatrice e autrice di molti libri pluripremiati. Per l'occasione sarà presentato al pubblico l'archivio della scrittrice, donato nel 2008 e ora interamente ordinato, descritto e inventariato. La documentazione, resa così accessibile al pubblico per la prima volta, è chiara espressione della sua attività letteraria e del suo impegno come testimone della Shoah. Parteciperanno anche il direttore generale Archivi, Anna Maria Buzzi, il direttore dell'Archivio di Stato di Roma, Maria Beatrice Benedetto e la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello.

L'omaggio delle Acli alla comunità Ebraica

Le Acli di Roma anche per il Giorno della Memoria 2022 ha realizzato una cartolina e una campagna social dedicata alla commemorazione dell'Olocausto: "La Memoria è luce della speranza". La prima copia della cartolina è stata consegnata dalla presidente Acli di Roma Lidia Borzì alla presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello in occasione di un incontro che si è tenuto al Tempio Maggiore: "Quest'anno - spiega Lidia Borzì - abbiamo scelto di puntare sulla parola 'speranza', la speranza di un domani migliore, senza divisioni e senza pregiudizi, in cui ognuno possa essere libero di esprimere sé stesso".

Letture e musica a Tor Bella Monaca

Al teatro di Tor Bella Monaca a partire dalle 10 nel foyer si terrà un evento di musica e letture organizzato dall'assessora alla Cultura del Municipio delle Torri, Rita Pomponio e realizzato dagli studenti del liceo scientifico Edoardo Amaldi e dell'IC Donatello, con la testimonianza di Maria Trionfi figlia del generale che morì durante una marcia della morte in Polonia. 'Ricordare per non ripetere' è il nome di questa iniziativa e le letture saranno tratte da 'Se questo è un uomo' di Primo Levi.