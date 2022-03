Giornate FAI di Primavera 2022

Tornano le Giornate FAI di Primavera. Il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, quest'anno raggiunge la trentesima edizione e torna nella sua tradizionale collocazione temporale, il primo weekend di primavera.

Se negli ultimi due anni, infatti, a causa del Covid, l'evento era slittato, nel 2022 si terrà regolarmente nel weekend del 26 e 27 marzo.

L’evento di punta del FAI, grazie al quale dal 1993 a oggi sono stati aperti al pubblico e valorizzati più di 14.000 luoghi d’arte e natura in tutta Italia per un totale di oltre 11.000.000 di visitatori, avrà come protagonista assoluto lo straordinario e ricco patrimonio italiano, da scoprire e riscoprire partecipando alle visite - a contributo libero - proposte dai volontari del FAI in oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria vigenti.

Anche il Lazio, come ad ogni edizione, proporrà un ricco elenco di luoghi culturali da visitare. La lista completa dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione saranno consultabili dal 17 marzo.