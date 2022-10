Ospedali storici a porte aperte: visite guidate e musica alle Corsie Sistine

Tutto pronto per la prima edizione della giornata nazionale degli ospedali storici, domenica 9 ottobre, organizzata da Acosi (Associazione culturale ospedali storici italiani) che con questa iniziativa si propone di mettere in evidenza una parte importante del grande patrimonio culturale italiano.

Realizzata con il sostegno del ministero della Cultura, grazie ad un protocollo firmato anche con il ministero della Salute, la manifestazione vede come grandi protagonisti ben 13 ospedali storici, tra i più belli d’Italia. A Roma verranno aperte al pubblico le Corsie Sistine, recentemente restituite al pubblico dopo un lungo intervento di restauro portato avanti dalla Asl Roma 1, all’interno dell’ospedale monumentale Santo Spirito in Sassia.

Fin dalla mattina ci saranno visite guidate gratuite prenotabili fino al 7 ottobre. Il pomeriggio si chiuderà alle 18 con il concerto ad ingresso libero, ma fino esaurimento posti, dei Fiati dell’Accademia di Santa Cecilia nel Salone del Commendatore con musiche di Allegri, Cambini, Mozart, Haydn, Beethoven e Rossini.

“Un percorso di tre anni ci ha portati già a riunire in un'associazione i tredici principali ospedali storici, in dodici città, con i dieci enti gestori - spiega Edgardo Contato, presidente di Acosi - nella Giornata di domenica 9 ottobre verranno riaperti tutti insieme e siamo certi che questo itinerario, che mancava ed ora c'è, costituisce un contributo importante alla valorizzazione di luoghi identitari che va più a fondo della semplice visita ad un luogo d'arte". Per la Capitale, l’evento è stato promosso con il patrocinio delle Regione Lazio.